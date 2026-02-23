Kodak ने 65 इंच स्क्रीन वाला Mini QD TV भारत में किया लॉन्च, 6 स्पीकर के साथ मिलेगा जबरदस्त साउंड

Kodak कंपनी ने 65 इंच का नया Mini QD TV भारत में लॉन्च कर दिया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में 65 इंच 4K Ultra HD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 1500 Nits ब्राइटनेस मिलती है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इस टीवी में 6 बिल्ट-इन स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसमें subwoofers व sky subwoofers शामिल हैं। इन स्पीकर्स में आपको 108W साउंड आउटपुट मिलता है। यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जिसमें आपको 10,000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा, यह MediaTek प्रोसेसर से लैस है। इसमें 2GB RAM व 16GB स्टोरेज मिलती है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Amazon Blockbuster TV Fest Sale: 40,000 से कम में मिल रहे 65 इंच स्क्रीन वाले Smart TVs, खरीदने के लिए मची लूट

Kodak 65-inch Mini QD TV Price and availability

कंपनी ने Kodak 65-inch Mini QD LED 4K TV को 54,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए टीवी पर अलग से 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी मिलने वाला है। इस टीवी को आप Amazon के जरिए ही खरीद सकते हैं। और पढें: Kodak MotionX QLED टीवी 75 इंच तक के स्क्रीन साइज के साथ लॉन्च, कीमत 31999 रुपये से शरू

Kodak 65-inch Mini QD TV Specs

फीचर्स की बात करें, तो Kodak 65-inch Mini QD TV में 65 इंच का 4K Ultra HD का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस डिस्प्ले में 1500 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। कंपनी ने इस में 100000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलते हैं। इसके साथ टीवी में Dolby Vision, HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है। और पढें: Kodak Matrix सीरीज में 43, 50, 55 और 65 इंच के धाकड़ Smart TVs लॉन्च, कीमत 16,999 रुपये से शुरू

ऑडियो के लिए कंपनी ने इस स्पीकर में 6 बिल्ट-इन स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें Subwoofers व Sky Subwoofers शामिल है, जो कि 108W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें Dolby Atmos और Dolby Digital Plus सपोर्ट मिलता है।

यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर काम करता है। इसमें आपको 10,000 से ज्यादा ऐप्स जैसे Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और Apple TV का एक्सेस मिलेगा। साथ ही यह टीवी MediaTek प्रोसेसर से लैस है। इसमें 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स और Chromecast व Apple AirPlay सपोर्ट मौजूद है।