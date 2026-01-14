comscore
  • Iphone 17 Pro Max Fake Version Get In Just 15999 With These Differences

मात्र 15,999 रुपये में मिल रहा हूबहू iPhone 17 Pro Max का कॉपी वर्जन, देखकर उड़ जाएंगे होश

IPhone 17 Pro Max के कई फेक मॉडल ऑनलाइन बेहद ही कम दाम में खरीद के लिए उपलब्ध है। इनमें से एक 1TB मॉडल को आप महद 15,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यहां जानें अंतर।

Published By: Manisha | Published: Jan 14, 2026, 01:28 PM (IST)

iphone 17 Pro Max Clone
iPhone 17 Pro Max साल 2025 में लॉन्च हुए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन में से एक है। Apple ब्रांड के नए कैमरा मॉड्यूल और लेटेस्ट कॉस्मिक ऑरेंज कलर के ऑप्शन वाले नए आईफोन 17 प्रो मैक्स ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हर कोई नया आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहता है, लेकिन 1,49,999 रुपये की कीमत वाले इस एक्सपेंसिव आईफोन को खरीदना हर किसी के बजट में नहीं है। जो लोग लाखों रुपये खर्च करके आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए मार्केट में कई कॉपी ऑप्शन भी मौजूद है। जी हां, कॉपी वर्जन हूबहू देखने में Phone 17 Pro Max लगते हैं। ऐसे ही एक फेक मॉडल का वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, जिसे आप महज 15,999 रुपये में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Apple ने लॉन्च किया Creator Studio, iPhone, iPad और Mac के लिए होगा नया सब्सक्रिप्शन पैकेज, जानें कीमत

कहां से खरीदें iPhone 17 Pro Max Copy Model

जैसे कि हमने बताया फेक आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह फेक आईफोन https://shophones.shop/ पर खरीद के लिए उपलब्ध है, जिसमें iPhone 17 Pro Max के 1TB के Cosmic Orange कलर ऑप्शन की कीमत महज 15,999 रुपये लिस्ट है। news और पढें: iPhone 17 हुआ सस्ता, Flipkart Republic Day Sale 2026 में 75,000 रुपए से कम में खरीदने का मिलेगा मौका

news और पढें: Apple और Google का बड़ी पार्टनरशिप, Gemini AI मॉडल से मिलेगा Siri को नया रूप

Video

फेमस टेक यूट्यूबर Tech Burner ने अपने चैनल पर ऐसे ही एक फेक iPhone 17 Pro Max का वीडियो शेयर किया है। इस फेक मॉडल को आप महज 15,999 रुपये में खरीद सकते हैं। सिर्फ फोन का लुक ही नहीं बल्कि इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल आईफोन जैसी ही है।

वीडियो में इस फेक आईफोन और ऑरिजनल आईफोन के बीच के अंतर को दिखाया गया है। खासतौर पर दोनों ही फोन के कलर में अहम अंतर देखने को मिलता है। कॉपी आईफोन 17 प्रो मैक्स का रंग ऑरिजनल मॉडल की तुलना में कापी ब्राइट ऑरेंज था। अगर आपको भी कोई आईफोन 17 प्रो मैक्स सस्ते में बेच रहा है, तो आप सबसे पहले फोन के अंतर से असली और नकली में पहचान कर सकते हैं।

जैसे ही आप फोन को ऑन करते हैं, तो नकली आईफोन में भी ऑरिजनल वाले आईफोन जैसा ही स्टार्टअप स्क्रीन देखने को मिलती है। हालांकि, फेक आईफोन ऑरिजनल की तुलना में स्लो बूट टाइम के साथ आता है। इस फोन के डेवलपर्स ने फोन का इंटरफेस भी आईफोन जैसा रखा है, जिसमें आपको iOS स्किन वाला ही फील मिलेगा। हालांकि, जैसे ही आप इसे एक्सेस करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको समस्याएं दिखना शुरू हो जाएगी। फेक आईफोन 17 प्रो मैक्स की ज्यादातर ऐप्स काम ही नहीं करती।