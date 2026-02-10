अब PF के पैसा मिलेगा तुरंत, EPFO लाएगा UPI से जरिए Withdrawal की सुविधा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 10, 2026, 06:08 PM (IST)
अगर आप EPF (Employees’ Provident Fund) का पैसा निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। EPFO जल्द ही एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अप्रैल 2026 से यूजर्स को अपने PF पैसे UPI के जरिए लगभग तुरंत निकालने की सुविधा देगा। इस नए सिस्टम का उद्देश्य PF निकासी को बैंकिंग ऐप जितना आसान और तेज बनाना है, फिलहाल PF निकालने के लिए फॉर्म भरना, ऑफिस जाना और लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस ऐप से ये सब परेशानी खत्म हो जाएगी।
इस नए ऐप के जरिए आप अपने लिंक किए गए बैंक अकाउंट में सीधे UPI PIN की मदद से PF का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको पुरने तरीके से Withdrawal का क्लेम फाइल करने और प्रोसेसिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हर UPI ट्रांजैक्शन की सीमा लगभग 25,000 रुपये हो सकती है। ऐप में यह भी दिखाया जाएगा कि आपका कितना PF बैलेंस तुरंत Withdrawal के लिए उपलब्ध है, वहीं रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए कम से कम 25% बैलेंस लॉक रहेगा। अभी अधिकारी 100 डमी अकाउंट्स पर टेस्ट कर रहे हैं ताकि तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सके और ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहे।
इस अपडेट से PF पैसा निकालना न सिर्फ तेज होगा बल्कि बेहद आसान भी। अब तक ऑटो-सेटलमेंट वाले क्लेम में भी 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन UPI आधारित Withdrawal से पैसा लगभग तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच सकता है। इसके अलावा पेपरलेस प्रोसेस होने से फॉर्म भरने की झंझट खत्म हो जाएगी और आप सीधे अपने मोबाइल से ही पैसा मैनेज कर पाएंगे। EPFO हर साल पांच करोड़ से ज्यादा क्लेम प्रोसेस करता है और इस नए सिस्टम से देरी कम होगी और सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी।
वास्तव में PF निकालना पिछले कुछ सालों में पहले से ही आसान हुआ है। EPFO ने पहले ही 5 लाख रुपये तक के क्लेम के ऑटो-सेटलमेंट, ऑनलाइन मंजूरी और एडवांस Withdrawal जैसे फीचर्स शुरू किए हैं। बीमारियों, शिक्षा, शादी और घर खरीद जैसे जरूरतों के लिए जल्दी Withdrawal की सुविधा भी मिलती है। Aadhaar और बैंक वेरिफिकेशन ने भी देरी को कम किया है। अब UPI आधारित ऐप के साथ PF पैसा निकालना बिल्कुल आधुनिक डिजिटल बैंकिंग जितना तेज और आसान हो जाएगा।
