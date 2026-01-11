comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Instagram Data Breach 17 5 Million Users Personal Details Leak

Instagram Data Breach: 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा हुआ लीक, इस मेल से तुरंत हो जाएं अलर्ट

Instagram Data Breach: करोड़ो इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है। इस डेटा लीक का सीधा फायदा हैकर्स को होने वाला है, जो कि यूजर्स की निजी जानकारियां हासिल करके उनके अकाउंट को आसानी से हैक कर सकते हैं। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 11, 2026, 11:40 AM (IST)

INSTAGRAM (3)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Instagram Data Breach: डिजिटल दौर में हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। इसी बीच करोड़ों Instagram यूजर्स के लिए बुरी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो करोड़ो इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है। इस डेटा लीक का सीधा फायदा हैकर्स को होने वाला है, जो कि यूजर्स की निजी जानकारियां हासिल करके उनके अकाउंट को आसानी से हैक कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस डेटा लीक के बाद आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट आसानी से फिशिंग अटैक का शिकार हो सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Disney+ पर आने वाला है Instagram Reels जैसा फीचर, जल्द लॉन्च करेगा शॉर्ट-फॉर्म वीडियो

साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट Malwarebytes ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस Data Breach की जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स का डेटा लीक हो गया है, जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स को मिलने वाला है। लीक हुए डेटा में यूजरनेम, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि शामिल है। इन जानकारियों में पासवर्ड शामिल नहीं है, लेकिन नंबर व ईमेल आईडी के जरिए हैकर यूजर्स के अकाउंट का पासवर्ड बदलने की कोशिश में है, जिसका एक स्क्रीनशॉट Malwarebytes ने अपने पोस्ट में शेयर किया है। news और पढें: Instagram में आया नया फीचर, Carousel पोस्ट में जोड़ सकेंगे अपनी पसंद का गाना


आपको अचानक से ही अपने मेल पर Instagram पासवर्ड बदलने की एक रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपको भी इस तरह का मेल आया है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। आपका अकाउंट भी इस Data Breach का हिस्सा बन चुका है।

Trending Now

अगर ऐसा मेल प्राप्त हुआ है, तो क्या करें?

अगर आपको इस तरह का मेल प्राप्त हुआ है। तो आपको सबसे पहले अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है। इसके बाद अकाउंट सेंटर पर क्लिक करें और फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाएं। यहां जाकर आप अपने पासवर्ड को तुरंत अपडेट कर दें।