Infinix InBook Y1 Plus की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो कि जल्द ही भारतीय मार्केट में दस्तक देने वाला है। इस लैपटॉप की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। लॉन्च से पहले इस लैपटॉप के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट किए जा चुके हैं।

कंपनी Infinix InBook Y1 Plus लैपटॉप को भारतीय मार्केट में 20 फरवरी दोपहर 12 बजे यानी कल लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस लैपटॉप को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट कर दिया है। इससे साफ होता है कि इनफिनिक्स के इस लैपटॉप की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। लैपटॉप में ग्रे, ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन मिलेंगे। कीमत और सेल डेट का खुलासा लॉन्चिंग के दौरान ही किया जाएगा।

