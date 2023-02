Infinix InBook Y1 Plus लैपटॉप को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में कंपनी ने इसकी लॉन्च डेल रिवील की थी। यह कंपनी का बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसे कंपनी ने 30 हजार से कम की कीमत में पेश किया है। खूबियों की बात करें, तो इनफिनिक्स इनबुक वाई1 प्लस लैपटॉप में यूजर्स को 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह Intel Core i3 10th gen प्रोसेसर से लैस है। आइए जानते हैं इस लैपटॉप की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Infinix InBook Y1 Plus भारत में 20 फरवरी को होगा लॉन्च, कंपनी डेट की कंफर्म

कंपनी ने Infinix InBook Y1 Plus को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसके Intel Core i3 10th Gen 8GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत 29,990 रुपये सेट की है। वहीं, एक Intel Core i3 10th Gen 8GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट है, जिसकी कीमत 32,990 रुपये है। हालांकि, ऑफर्स के बात लैपटॉप की शुरुआती कीमत 27,990 रुपये होगी। लैपटॉप की सेल 24 फरवरी दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी। लैपटॉप में ग्रे, ब्लू और सिल्वर कलर ऑप्शन मिलेंगे।

Get ready to #ThinkBIGGER with the all new Infinix INBook Y1 Plus, the best and biggest laptop in the segment, starting at an amazing price of Rs. 27,990 🥵

Sale starts from 24th February, only on @Flipkart 🔥

Click here to learn more: https://t.co/LuhGxKKTAv#INBookY1Plus pic.twitter.com/YvPcr6yg9e

— Infinix India (@InfinixIndia) February 20, 2023