Google Pixel Tablet हुआ लॉन्च, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Google Pixel Tablet: गूगल ने अपने सालाना इवेंट I/O 2023 में पिक्सल फोन के साथ-साथ Pixel Tablet भी लॉन्च किया है। गूगल ने अपने पहले टैबलेट के बारे में पिछले साल मई में घोषणा की थी और साल के आखिर में इसे टीज भी किया था। गूगल ने पिक्सल टैबलेट में 2012-13 में लॉन्च हुए Nexus 7 वाला फर्म फैक्टर रखा है। इसमें बड़ी स्क्रीन के साथ-साथ बड़ी बैटरी और स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। गूगल का यह टैबलेट Samsung Galaxy Tab S Series, iPad Air आदि को टक्कर देगा। Also Read - Google Pixel Tablet गलती से अमेजन पर हुआ लिस्ट, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत और सभी फीचर्स

Pixel Tablet में 10.95 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस टैबलेट का डिस्प्ले 16:10 आसपेक्ट रेश्यो के साथ-साथ 2560 x 1600 FHD+ रेजलूशन को सपोर्ट करता है। इस टैबलेट का डिस्प्ले 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। इसके डिस्प्ले के चारों और मोटे बेजल्स दिए गए हैं। इस टैबलेट के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 3 मिलता है। साथ ही, यह USI 2.0 Stylus Pen को भी सपोर्ट करता है। Also Read - Google Pixel Tablet के फीचर्स रिवील, ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले जानें खूबियां

इस पिक्सल टैबलेट में सिक्योरिटी के लिए पावर बटन के साथ साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। साथ ही, इसमें बेहतर ऑडियो क्वालिटी के लिए क्वाड स्पीकर सिस्टम मिलेगा। इस टैबलेट का वजन 493 ग्राम है और गूगल असिस्टेंस सपोर्ट के लिए इसमें तीन माइक्रोफोन्स मिलेंगे। Also Read - 18W फास्ट चार्जिंग के साथ दस्तक देगा Google Pixel टैबलेट, सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

Pixel Tablet में Tensor G2 प्रोसेसर मिलता है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi6, Bluetooth 5.2 और अल्ट्रावाइड बैंड (UWB) का सपोर्ट मिलेगा। यह टैबलेट Android 13 पर काम करता है। कंपनी इसके साथ 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देगी।

The #PixelTablet is engineered by @Google and available for pre-order later today starting at just $499 🎉

P.S. The Charging Speaker Dock is included 😎#GoogleIO pic.twitter.com/d3Mcjmv1aU

— Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023