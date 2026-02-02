Google Pixel Buds 2a में आ सकते हैं नए कलर्स, लीक रिपोर्ट में हुआ खुलासा

और पढें: Google Pixel Buds 2a ANC और Tensor A1 चिप के साथ लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Google अपने वायरलेस ईयरबड्स Pixel Buds 2a की रेंज में दो नए कलर ऑप्शन लाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में लीक हुई रेंडर इमेजेज से पता चला है कि कंपनी इन ईयरबड्स को Light Grey और Pink कलर में पेश कर सकती है। इन नए कलर्स के नाम Fog और Berry हो सकते हैं। खबरों के अनुसार, नए कलर्स की कीमत और फीचर्स पुराने मॉडल जैसी ही रहेंगे। भारत में Pixel Buds 2a को अगस्त 2025 में Pixel 10 Series के साथ Hazel और Iris कलर्स में लॉन्च किया गया था।

Pixel Buds 2a के नए कलर्स

Android Headlines की रिपोर्ट के अनुसार, टिपस्टर Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ने जो रेंडर शेयर किए हैं, वे ईयरबड्स के नए कलर्स का अच्छा अंदाजा देते हैं। लीक हुई तस्वीरों में ईयरबड्स का डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है, केवल कलर बदलकर Light Grey और Pink किया गया है।

डिजाइन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं

लीक रिपोर्ट में बताया गया है कि Pixel Buds 2a का डिजाइन और हार्डवेयर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ईयरबड्स का शेप और आकार वही रहेगा, जबकि चार्जिंग केस का बाहरी हिस्सा सफेद रहेगा और अंदरूनी हिस्सा ईयरबड्स के कलर से मेल खाएगा। नए कलर्स की कीमत भी पहले जैसी ही रहने की उम्मीद है। वर्तमान में Pixel Buds 2a की कीमत अमेरिका में $129 (लगभग 11,800 रुपये) और भारत में 12,999 रुपये है।

फीचर्स और लॉन्च की संभावना

Pixel Buds 2a में Google Tensor A1 Chip लगी है, जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड को सपोर्ट करती है। इसके अलावा यह Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी, IP54 रेटिंग (धूल और पानी से सुरक्षा) और चार्जिंग केस में IPX4 रेटिंग के साथ आती है, हालांकि Google ने अभी नए कलर्स के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी नए कलर्स को Pixel 10a के साथ फरवरी या मार्च में पेश कर सकती है।

Add Techlusive as a Preferred Source