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Google का Personal Intelligence फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध, मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google का नया Personal Intelligence फीचर अब अमेरिका के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। यह फीचर Gemini App, Chrome और Search में AI Mode के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपके Gmail, Google Photos और बाकी Google Apps से जुड़कर व्यक्तिगत और सटीक जवाब देता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 18, 2026, 06:50 PM (IST)

Google Personal Intelligence

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Google अब अपने Personal Intelligence फीचर को अमेरिका में और अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध करा रहा है। यह फीचर Gemini App, Google Chrome में Gemini असिस्टेंट और Search में AI Mode के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जनवरी में यह फीचर केवल अमेरिका में पेड यूजर्स के लिए उपलब्ध था लेकिन अब फ्री यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस फीचर की खासियत यह है कि यह चैटबॉट को Gmail, Google Photos और बाकी Google Apps से जोड़कर व्यक्तिगत और संदर्भ के अनुसार जवाब देने में सक्षम बनाता है, हालांकि यह सुविधा अभी केवल अमेरिका में ही उपलब्ध है और Google ने इसे बाकी देशों में लॉन्च करने की कोई जानकारी नहीं दी है। news और पढें: Google Pixel फोन्स में क्या है Notification Summary फीचर और इसे कैसे करें ऑन?

Personal Intelligence के क्या होंगे फायदे?

Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Personal Intelligence अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, चाहे वे Google AI Plus, AI Pro या AI Ultra सब्सक्रिप्शन में हों या नहीं। इस फीचर के जरिए यूजर अपने Gmail, Google Photos और बाकी Google प्लेटफॉर्म को AI चैटबॉट से जोड़ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि AI चैटबॉट आपके ईमेल्स और फोटो से जानकारी लेकर सटीक और व्यक्तिगत सुझाव दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूजर ने अपने ईमेल में होटल या रेस्त्रां बुकिंग की है तो चैटबॉट उस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर सुझाव दे सकता है। news और पढें: Perplexity AI ने लॉन्च किया नया AI Agent, अब Mac mini बन सकता है स्मार्ट असिस्टेंट

Gemini AI कैसे आपके डेटा से जानकारी लेकर आपके सवालों के सही जवाब देता है?

यह फीचर सामान्य मेमोरी या जुड़े ऐप्स से थोड़ा अलग है। Gemini AI खुद आपके डेटा से जानकारी खोज सकता है और आपके सवाल के हिसाब से जवाब दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी कार की अगली सर्विस कब करनी है जानना चाहते हैं, तो AI आपकी कार के मॉडल, साल और हालत देखकर सही अंदाजा बता देगा। इस तरह यह फीचर यूजर्स के लिए चैट को आसान और स्मार्ट बना देता है। news और पढें: Google Workspace में आया नया AI फीचर, Gemini अब खुद बनाएगा पूरा डॉक्यूमेंट

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क्या Personal Intelligence आपके डेटा की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है?

हालांकि जो लोग अपनी प्राइवेसी को महत्व देते हैं और अपने डेटा शेयर नहीं करना चाहते, उनके लिए यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है। Google ने कहा है कि Gemini बिना पूछे कभी भी संवेदनशील डेटा, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पर प्रोएक्टिव अनुमान नहीं लगाएगा। साथ ही कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कनेक्टेड डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो चैटबॉट से आसान बातचीत करना चाहते हैं, बिना हर चीज को बार-बार बताने के।