Google Maps में आया बड़ा AI अपडेट, अब पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को भी मिलेगा Gemini का Support

Google Maps में Gemini का नया अपडेट यूजर्स के सफर को और आसान बना देगा। अब पैदल चलने और साइकिल चलाने वाले लोग भी बिना फोन छुए, सिर्फ आवाज से रास्ते की जानकारी, आसपास की जगहें और जरूरी सवालों के जवाब पा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 30, 2026, 07:01 PM (IST)

Google Maps Gemini AI

photo icon Google Maps Gemini AI

Google ने अपने पॉपुलर नेविगेशन ऐप Google Maps में Gemini AI सपोर्ट को और ज्यादा यूजफुल बना दिया है। अब तक यह फीचर कार और बाइक नेविगेशन के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब कंपनी ने पैदल चलने (Walking) और साइकिल चलाने (Cycling) वाले यूजर्स के लिए भी Gemini सपोर्ट जोड़ दिया है। इस नए अपडेट के बाद यूजर्स चलते-चलते या साइकिल चलाते हुए बिना फोन छुए, सिर्फ आवाज के जरिए Gemini से सवाल पूछ सकते हैं। Google का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित और हैंड्स-फ्री नेविगेशन चाहते हैं। यह अपडेट Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर दुनियाभर के यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है।

Walking और Cycling नेविगेशन में Gemini को कैसे एक्टिव किया जा सकता है

Google Maps में Gemini को एक्टिवेट करना काफी आसान है। यूजर को पहले अपनी डेस्टिनेशन सेट करके Walking या Cycling मोड में नेविगेशन शुरू करना होगा। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर दिख रहे माइक्रोफोन आइकन पर टैप करके या ‘Hey Google’ बोलकर Gemini को एक्टिव किया जा सकता है, फिलहाल Gemini सिर्फ वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम करता है, यानी यूजर टेक्स्ट में सवाल टाइप नहीं कर सकते और न ही जवाब लिखित रूप में देख सकते हैं। Gemini जो भी जानकारी देता है, वह आवाज के साथ-साथ स्क्रीन पर विजुअल के जरिए भी दिखती है, जिससे रास्ता समझना और आसान हो जाता है।

Gemini कौन-कौन से सवालों के जवाब दे सकता है?

Walking नेविगेशन के दौरान यूजर Gemini से सवाल पूछ सकते हैं जैसे, मैं किस इलाके में हूं? या आसपास सबसे अच्छे रेस्टोरेंट कौन से हैं? Gemini इन सवालों का तुरंत जवाब देता है और नजदीकी जगहों को मैप पर दिखा देता है। वहीं Cycling मोड में यूजर अपने पहुंचने का अनुमानित समय यानी ETA भी पूछ सकते हैं। खास बात यह है कि Gemini सिर्फ Google Maps से जुड़े सवालों तक सीमित नहीं है। यूजर उससे यह भी कह सकते हैं, मेरी अगली मीटिंग कब है? Gemini यह सारे काम बिना फोन हाथ में लिए पूरा कर देता है।

यह अपडेट यूजर्स के लिए क्यों खास है

Google ने पहली बार नवंबर में Gemini को Google Maps में जोड़ा था। उस समय कंपनी ने बताया था कि यह फीचर फॉलो-अप सवालों को भी समझ सकता है, यानी अगर यूजर एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछे, तो Gemini पहले सवाल के संदर्भ को याद रखता है। इसके अलावा यूजर रास्ते में आने वाली जगहों, EV चार्जिंग स्टेशन या अपनी ETA दोस्तों के साथ शेयर करने जैसे काम भी कर सकते हैं।