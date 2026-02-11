comscore
ENG
Google Maps में जल्द आ सकता है ये कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगी सीधे मैप्स से बातचीत करने की सुविधा

Google Maps जल्द ही और भी स्मार्ट बनने वाला है। खबर है कि इसमें एक नया AI फीचर 'Ask Maps' जोड़ा जा सकता है। इस फीचर से यूजर मैप्स से सीधे चैट कर सकेंगे और अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 11, 2026, 12:02 PM (IST)

Google Maps Gemini AI

photo icon Google Maps Gemini AI

Google Maps जल्द ही एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर ला सकता है, जो यूजर्स को मैप्स से सीधे बातचीत करने की सुविधा देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फीचर का नाम Ask Maps’ हो सकता है और यह Google के Gemini AI मॉडल पर आधारित होगा। इस नए अपडेट के बाद यूजर किसी जगह, रूट या लोकेशन के बारे में सिर्फ सर्च ही नहीं, बल्कि चैट के जरिए सवाल-जवाब भी कर सकेंगे। यानी अब Google Maps सिर्फ रास्ता दिखाने वाला ऐप नहीं रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो आपके सवालों का जवाब भी देगा। news और पढें: Google Maps में आया बड़ा AI अपडेट, अब पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को भी मिलेगा Gemini का Support

कैसे सामने आया ‘Ask Maps’ फीचर?

Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे Google Maps के लेटेस्ट वर्जन v26.07.01.867227976 के APK teardown के दौरान देखा गया है। फिलहाल यह फीचर आम यूजर्स या बीटा टेस्टर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब यह फीचर लॉन्च होगा, तब Google Maps के टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक नया Ask Maps’ नाम का चिप दिखाई देगा, जिस पर Gemini का स्पार्कल लोगो भी होगा। इस पर टैप करने से एक नया चैट इंटरफेस खुलेगा, जहां यूजर अपने सवाल टाइप कर सकेंगे।

यूजर्स किन-किन चीजों के बारे में कर पाएंगे Maps से चैट?

बताया जा रहा है कि यह चैटबॉट Google Maps के डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिससे यह लोकेशन, रूट, ट्रैफिक, रेस्टोरेंट, होटल, रिव्यू और बाकी लिस्टिंग से जुड़े सवालों के जवाब बेहतर तरीके से दे सकेगा। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं कि “मेरे पास सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है? याऑफिस जाने का सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता कौन सा है? यह फीचर टेक्स्ट के जरिए काम करेगा, हालांकि Google पहले ही वॉइस-बेस्ड AI नेविगेशन असिस्टेंस भी पेश कर चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शुरुआत में इसे एक एक्सपेरिमेंटल फीचर के तौर पर Try new features’ सेक्शन में उपलब्ध कराया जा सकता है, जहां सीमित यूजर्स को इसे टेस्ट करने का मौका मिलेगा।

क्या यह फीचर सभी के लिए होगा या सिर्फ चुनिंदा यूजर्स को मिलेगा?

हालांकि यह जानकारी APK teardown पर आधारित है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि यह फीचर उसी रूप में लॉन्च हो। कई बार कंपनियां टेस्टिंग के दौरान फीचर्स को बदल देती हैं या पूरी तरह हटा भी देती हैं। कोड में एक मैसेज भी मिला है जिसमें लिखा है, Spots are full right now, but more are opening soon,’ जिससे संकेत मिलता है कि शुरुआत में यह फीचर चुनिंदा यूजर्स के लिए ही उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में फिलहाल इस खबर को आधिकारिक घोषणा तक सिर्फ एक संभावित अपडेट के रूप में ही देखा जाना चाहिए, अगर Google इसे लॉन्च करता है तो यह Maps को और भी ज्यादा स्मार्ट और इंटरएक्टिव बना सकता है।