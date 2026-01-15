comscore
  Google Gemini Personal Intelligence Feature Personalized Ai With Context Memory And Privacy Controls

Google Gemini में आया Personal Intelligence फीचर, अब AI देगा पूरी तरह पर्सनल और सटीक जवाब

Google ने अपने AI चैटबॉट Gemini में एक नया फीचर Personal Intelligence लॉन्च किया है, जिससे अब AI यूजर को पहले से ज्यादा समझ पाएगा। यह फीचर यूजर की पसंद, आदत और जरूरतों के हिसाब से ज्यादा पर्सनल और सटीक जवाब देने में मदद करेगा। आइए जानते हैं...

Published: Jan 15, 2026

Google ने अपने AI चैटबॉट Gemini में एक नया और बेहद खास फीचर Personal Intelligence पेश किया है, जो यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और सटीक जवाब देने में मदद करेगा। अब तक AI चैटबॉट्स की सबसे बड़ी समस्या रही है कि वे लंबे समय तक बातचीत का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं और यूजर से जुड़ी बातें याद नहीं रख पाते, अगर कोई यूजर लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो या बार-बार एक जैसे सवाल पूछता हो तो AI अक्सर भ्रमित हो जाता है। Google का यह नया फीचर इन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश है, ताकि Gemini यूजर की आदतों, पसंद और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सके। news और पढें: Apple और Google का बड़ी पार्टनरशिप, Gemini AI मॉडल से मिलेगा Siri को नया रूप

Personal Intelligence से Gemini यूजर को मिलेंगे बेहतर जवाब

Google के मुताबिक, Personal Intelligence का मकसद Gemini को हर यूजर के लिए अलग और खास बनाना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप AI से पूछें कि ‘मेरा पसंदीदा रंग क्या है?’ तो पहले Gemini अंदाजे से जवाब देता था, जो ज्यादातर गलत होता था। अब यह फीचर यूजर से जुड़ी जानकारी को सही संदर्भ में समझकर जवाब देगा, किसी भी AI को पर्सनल बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं ‘मेमोरी’ और ‘कॉन्टेक्स्ट’। Google ने यहां Retrieval-Augmented Generation (RAG) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे Gemini बाहरी डेटा सोर्स से जानकारी लेकर ज्यादा सटीक और पर्सनल जवाब दे सकता है। news और पढें: Android Devices के लिए खास Gemini का जल्द आने वाला है बड़ा अपडेट, मिलेगा ये काम का फीचर

Gemini अब Google Apps से जुड़कर यूजर की दिनचर्या समझेगा

दरअसल Gemini पहले से ही Google के कुछ ऐप्स जैसे Gmail, Google Drive, Photos और YouTube से कनेक्ट हो सकता था लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट करने, फाइल ढूंढने या वीडियो चलाने जैसे कामों तक सीमित था। Personal Intelligence के आने से यह अनुभव पूरी तरह बदल गया है। अब यूजर Gemini ऐप में जाकर ‘For You’ ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट मेमोरी ऑन हो जाती है। इसके बाद Gemini यूजर की रोजमर्रा की दिनचर्या, उनकी फाइल्स या ईमेल्स से जुड़ी जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दे सकता है। अच्छी बात यह है कि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है और यूजर इसे सेटिंग्स में जाकर कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। news और पढें: Google Gemini का नया टूल, इंटरनेट पर Viral फोटो और वीडियो AI जनरेटेड है या नहीं, ऐसे लगाएं पता

प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी

Google ने प्राइवेसी को लेकर भी साफ किया है कि Gemini बिना पूछे किसी संवेदनशील जानकारी, जैसे हेल्थ डेटा पर अनुमान नहीं लगाएगा। साथ ही कनेक्टेड ऐप्स से ली गई जानकारी का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने में नहीं किया जाएगा। Gemini यह भी बताएगा कि उसने जवाब देने के लिए किस सोर्स से जानकारी ली है, ताकि यूजर आसानी से उसे जांच सकें अगर कोई यूजर पर्सनलाइज्ड जवाब नहीं चाहता तो वह बिना पर्सनलाइजेशन के जवाब जनरेट कर सकता है या Temporary Chat का इस्तेमाल कर सकता है।