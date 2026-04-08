Google Gemini ने आया One-Tap Help Support फीचर, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google ने अपने Gemini चैटबॉट में नया अपडेट किया है, जो मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतों से गुजर रहे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। अब यह AI चैटबॉट जब आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करेगा, तो एक नया ‘Help Is Available’ मॉड्यूल दिखाएगा। Google ने बताया कि यह मॉड्यूल अब एक सरल ‘One-Tap’ इंटरफेस के साथ आता है, जिससे यूजर को सीधे एक्सपर्ट्स की मदद मिल सकती हैं। इसमें चैट करने, कॉल करने, टेक्स्ट भेजने या क्राइसिस हॉटलाइन वेबसाइट पर जाने के ऑप्शन शामिल हैं। और पढें: भारत में Google ने Search Live फीचर को किया और बेहतर, 7 Regional Languages का मिला सपोर्ट

नया इंटरफेस यूजर के लिए आसान है?

Google ने कहा कि जब यह इंटरफेस एक्टिव होगा, तो यह चैट के दौरान हमेशा दिखाई देगा। इससे यूजर को हमेशा एक्सपर्ट्स हेल्प का ऑप्शन नजर आएगा, हालांकि रिपोट्स के मुताबिक, यह फीचर अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। यूजर्स चाहें तो इसे बंद करने का भी ऑप्शन मिलेगा। कंपनी का कहना है कि इस अपडेट का मकसद है कि लोग मानसिक समस्याओं में सुरक्षित तरीके से मदद पा सकें और AI से बातचीत करते समय गलत या खतरनाक सलाह से बचें। और पढें: Anthropic के Claude का नया अपडेट हुआ वायरल! अब फोन से ही करें ये सारे काम, लैपटॉप की जरूरत खत्म

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Google ने क्या कहा?

Google ने कहा है कि Gemini के इस नए अपडेट का मकसद लोगों को सही समय पर मदद से जोड़ना है। अब चैटबॉट इस तरह से जवाब देगा कि वह किसी भी तरह की आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातों को बढ़ावा नहीं देगा। इसके साथ ही Gemini को इस तरह सिखाया गया है कि वह किसी गलत सोच या भ्रम को सही नहीं बताएगा। वह लोगों की भावनाओं और असली तथ्यों में फर्क समझकर जवाब देगा, ताकि यूजर्स को सही जानकारी मिल सके। Google का कहना है कि लोगों के अलग-अलग व्यवहार और मानसिक परेशानी के समय वे कैसे जानकारी खोजते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह नया अपडेट तैयार किया गया है। और पढें: Google Gemini में आ सकता है बड़ा अपडेट, फिर आसानी से कर पाएंगे ChatGPT की पूरी हिस्ट्री ट्रांसफर