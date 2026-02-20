Google Gemini 3.1 Pro: आ गया गूगल का सबसे एडवांस AI मॉडल, चुटकियों में देगा मुश्किल सवालों के जवाब

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 20, 2026, 02:55 PM (IST)
Google Gemini 3.1 Pro: टेक कंपनी गूगल ने अपने सबसे पावरफुल व एडवांस मॉडल जेमिनी 3.1 प्रो को लॉन्च कर दिया है। यह पुराना वर्जन के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और मुश्किल कार्यों को कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल नोटबुकएलएम से लेकर गूगल एआई स्टूडियो तक में किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि इसे खासतौर पर टफ टास्क को पूरा करने के लिए लाया गया है। यह यूजर्स के बहुत काम आएगा। और पढें: Google ने Chrome यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! आया जबरदस्त अपडेट, मिलेगा ये धांसू फीचर
गूगल के अनुसार, जेमिनी 3.1 प्रो बेहद एडवांस है। इस मॉडल में डीप थिंक रीजनिंग इंजन को एड किया गया है, जिससे यह मुश्किल से मुश्किल रीजिंग के सवालों को मिनटों में हल कर देगा। इसमें गहराई से सोचने के साथ सटीक जवाब देने की क्षमता प्रदान की गई है। और पढें: Samsung One UI 8.5 Beta अपडेट में यूजर्स को मिला बड़ा सरप्राइज, Bixby हुआ सुपर स्मार्ट
कंपनी का कहना है कि इस AI टूल की पावर बहुत ज्यादा है। इसने ARC-AGI-2 नाम के टेस्ट को आसानी से पास किया और 77.1 प्रतिशत स्कोर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बैंचमार्क टेस्ट है, जिससे AI मॉडल की समझदारी और क्षमता की जांच की जाती है। इससे पता चलता है कि एआई मॉडल बेस्ट है या नहीं। और पढें: AI जनरेटेड फोटो और वीडियो पर लगेगी लगाम, आज से नए नियम लागू
इस लेटेस्ट मॉडल की खूबी है कि यह सिर्फ सवाल के जवाब ही नहीं देता बल्कि लाइव डेटा का उपयोग करके डैशबोर्ड बना देता है। इससे चीजों को समझने में आसानी होती है। यह 3डी इंटरफेस बनाने भी सक्षम है। कुल मिलाकर कहें, तो यह अकेले पूरा कार्य संभाल सकता है।
डेवलपर्स गूगल एआई स्टूडियो, जेमिनी एपीआई, एंटीग्रेविटी और एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर लेटेस्ट एआई मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, कंज्यूमर्स को इसका सपोर्ट जेमिनी और नोटबुकएलएम में मिलेगा।
जेमिनी 3.1 प्रो कुछ यूजर्स को मिल चुका है। इसका सपोर्ट आने वाले दिनों में सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।
