Google ने WhatsApp यूजर्स से क्यों मांगी माफी? जानें डिटेल

Google ने Android यूजर्स को WhatsApp में आ रहे माइक्रोफोन एक्सेस वाले बग को फिक्स कर दिया है। पिछले महीने आए इस बग की वजह से कुछ WhatsApp यूजर्स के स्मार्टफोन का माइक्रोफोन ऑटोमैटिकली एक्सेस हो जा रहा था, जिसके बाद WhatsApp ने स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि यह दिक्कत Android यानी गूगल की तरफ से है। गूगल ने व्हाट्सऐप यूजर्स को आ रहे इस बग पर काम किया और इसे फिक्स कर दिया है। यूजर्स लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करके इस बग से निजात पा सकते हैं।

पिछले महीने WhatsApp ने स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि हमे लगता है कि यह बग Android से संबंधित है, जिसमें प्राइवेसी डैशबोर्ड में मिस एट्रिब्यूट जानकारियां फीड हो रही है। साथ ही, गूगल को इस मामले की जांच करने की सलाह दी थी। गूगल ने इसे जांच करने के बाद यूजर्स से माफी मांगी और कहा कि इस बग की वजह से कुछ WhatsApp यूजर्स को प्राइवेसी इंडिकेटर्स और नोटिफिकेशन में माइक्रोफोन एक्सेस होता हुआ दिख रहा था।

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard. Users can now update their WhatsApp app to address this issue. We thank WhatsApp for their partnership and apologize…

— Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023