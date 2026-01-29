Google Chrome में आया Auto Browse फीचर, ऑनलाइन फॉर्म भरना और ऑर्डर करना अब हुआ आसान

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 29, 2026, 02:24 PM (IST)
Google ने अपने ब्राउजर Chrome में एक नया और बहुत काम का फीचर जोड़ा है, जिसका नाम Auto Browse है, यह फीचर इंटरनेट इस्तेमाल करना और भी आसान बना देता है, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए। अब Chrome सिर्फ वेबसाइट खोलने या नाम-पता भरने तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह फीचर आपके लिए फ्लाइट टिकट बुक करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना और पहले खरीदे गए प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर करना जैसे काम खुद कर सकता है। यह नया फीचर Google के Gemini 3 AI पर काम करता है। अभी यह सुविधा केवल AI Pro और AI Ultra सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए अमेरिका में उपलब्ध है।
Google ने Auto Browse का डेमो दिखाया, जिसमें एक कर्मचारी ने AI से कहा कि पिछले खरीदे गए विंटर जैकेट को फिर से ऑर्डर करें। इसके बाद AI ने खुद-ब-खुद नया टैब खोला, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर लॉगिन किया, ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर वही जैकेट ढूंढी और चेकआउट पेज तक पहुंच गया। बस आखिरी ‘Confirm‘ बटन दबाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ी लेकिन इस फीचर के साथ एक शर्त भी है। Auto Browse आपके मोबाइल या लैपटॉप पर सीधे नहीं चलता। इसकी सारी एक्टिविटी गूगल के सर्वर पर होती हैं अगर आपने एक्टिविटी ट्रैकिंग ऑन की हुई है, तो जो भी वेब पेज AI देखता है, उसकी जानकारी आपके गूगल अकाउंट में सेव हो सकती है। गूगल ने अभी साफ नहीं किया है कि इस डेटा का इस्तेमाल आगे AI को ट्रेन करने में होगा या नहीं। फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स के लिए है। AI Pro यूजर्स को रोज 20 Auto Browse टास्क मिलते हैं, जबकि AI Ultra यूजर्स को रोज 200 टास्क दिए जाते हैं। आने वाले समय में गूगल यह सुविधा फ्री यूजर्स को भी दे सकता है, लेकिन तब इसकी लिमिट काफी कम और नियम ज्यादा सख्त हो सकते हैं।
Chrome का AI असिस्टेंट अब और भी आसान और काम का हो गया है। पहले यह एक छोटे से फ्लोटिंग पॉप-अप में दिखाई देता था, जो कभी-कभी रास्ते में आ जाता था। अब गूगल ने इसे Gemini AI साइडबार के रूप में पेश किया है, जो Chrome के एक साइड में हमेशा खुला रहता है। आप चाहे किसी भी टैब या वेबसाइट पर जाएं, यह साइडबार वहीं मौजूद रहता है। इस नए साइडबार की मदद से आप Gmail, Google Calendar, Google Maps और Flights जैसी सेवाओं से जानकारी सीधे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग वेबसाइट खोलने या टैब बदलने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक ही जगह से हो जाएगा, जिससे समय भी बचेगा और काम भी आसान होगा। इसके अलावा, गूगल का इमेज जनरेटर ‘Nano Banana’ भी अब इसी साइडबार में मिल रहा है। अगर आप किसी फोटो में बदलाव करना चाहते हैं, तो बस साइडबार में लिख दें कि क्या बदलना है। AI अपने आप इमेज को एडिट कर देगा। अब न तो फोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी और न ही किसी अलग एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करना होगा।
इन नई सुविधाओं के आने के बाद Google Chrome अब सिर्फ एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं रहा, बल्कि एक तरह का आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बन गया है। Auto Browse और Gemini AI Sidebar की मदद से यूजर्स अपने रोजमर्रा के ऑनलाइन काम जैसे शॉपिंग, जानकारी ढूंढना और प्लानिंग बहुत ही आसानी और तेजी से कर सकते हैं। हालांकि इन फीचर्स का इस्तेमाल करते समय डेटा प्राइवेसी और सब्सक्रिप्शन प्लान पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि कुछ सुविधाएं पेड यूजर्स के लिए ज्यादा मिलती हैं। यह नई टेक्नोलॉजी खासतौर पर टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों और व्यस्त लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। गूगल ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में AI को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा। साथ ही Free यूजर्स को भी ये AI फीचर्स मिल सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ लिमिटेशन रखी जाएंगी।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information