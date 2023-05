Google ने पेश किया Android 14 और Wear OS 4, मिलेंगे AI बेस्ड कमाल के फीचर्स

Google I/O 2023: गूगल ने अपने मोबाइल और वॉच के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 और Wear OS 4 की घोषणा कर दी है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम AI बेस्ड फीचर के साथ आएंगे। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने गूगल के इस इवेंट में जेनरेटिव AI बेस्ड कई फीचर्स की घोषणाएं की हैं। गूगल पिक्सल डिवाइसेज के लिए कई AI बेस्ड फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें Pixel Call Assist, Live Transalate और असिस्टेंस वॉइस टाइपिंग आदि शामिल हैं। Also Read - Google ने यूजर्स को किया 'खुश', Android 14 में आ रहा खास फीचर

Android 14 का डेवलपर्स प्रिव्यू कुछ महीने पहले से ही आ गया था। अब इसका बीटा वर्जन रोल आउट किया जाएगा। Google I/O में कंपनी ने अपकमिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स की घोषणा की है। अपकमिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइजेबल लॉकस्क्रीन फीचर मिलेगा। इसके अलावा ऐप शॉर्टकट के कई स्टाइल मिलेंगे। यूजर अपने हिसाब से फोन की लॉकस्क्रीन के आइटम को प्लेस कर सकेंगे।

Introducing… Studio Bot, an AI-powered conversational experience in @androidstudio that helps you generate code and fix errors! Now available as an early experiment in Android Studio Hedgehog.

Follow along in the thread for more ⬇🧵 pic.twitter.com/2xDzIY4ilV

— Android Developers (@AndroidDev) May 10, 2023