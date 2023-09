G20 Summit में दिखेगी डिजिटल इंडिया की झलक, बना हाई-टेक एक्सपीरियंस जोन

G20 Summit के लिए देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदाने के भारत मंडपम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए MeitY ने खास तैयारी की है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों, इंटरनेशनल संस्थानों के प्रमुखों और विदेशी डेलिगेट्स के लिए प्रगति मैदान में डिजिटल इंडिया जोन बनाया गया है। यहां भारत के डिजिटल यात्रा की प्रदर्शनी की जाएगी। सरकार इस स्पेशल जोन में आधार, UPI, DigiLocker, DIKSHA, Bhashini, ONDC, eSanjeevani जैसी डिजिटल सेवाओं की प्रदर्शनी की जाएगी। इसमें इन सेवाओं का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा है, इसे भी दिखाया जाएगा।

हाल ही में G20 Digital Economy Group (DEWG) की मीटिंग्स देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित की गई है। लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरू में आयोजित इन मीटिंग्स में MeitY ने भारत में डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ पर चर्चा की है। G20 Summit के दौरान विदेशी डेलिगेट्स को आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा। विदेशी मेहमान दुनिया के सबसे बड़े बायोमैट्रिक सिस्टम का एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यही नहीं, NPCI के पेमेंट इंटरफेस UPI का भी डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा।

As New Delhi gears up to host the 18th #G20 Heads of State and Government Summit, delegates and dignitaries will get to experience use of Digital Public Infrastructure for Ease of Living at the *Digital India Experience Zone* at Hall 4, Pragati Maidan. Here’s a look !#G20India… pic.twitter.com/hEQrTZ46zZ

— Digital India (@_DigitalIndia) September 5, 2023