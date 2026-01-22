Reliance Digital की धमाकेदार सेल, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज, हर प्रोडक्ट पर मिलेगा जबरदस्त ऑफर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 22, 2026, 05:16 PM (IST)
Reliance Digital ने अपने ग्राहकों के लिए Digital India Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर शानदार डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर मिल रहे हैं। ग्राहकों को इस सेल में बैंक डिस्काउंट के जरिए 26,000 रुपये तक, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर 30,000 रुपये तक कैशबैक और UPI पेमेंट पर 5% तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। यह सेल देशभर के सभी Reliance Digital और MyJio स्टोर्स में उपलब्ध है। ग्राहक इसे ऑनलाइन भी Reliance Digital की वेबसाइट reliancedigital.in पर देख और खरीद सकते हैं। और पढें: Samsung Smart TV सिर्फ 13,990 रुपये में खरीदें, Amazon-Flipkart नहीं यहां के ऑफर ने मचाई लूट
Digital India Sale में Apple प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट जैसें iPhone मॉडल्स पर 20,000 रुपये तक की छूट, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर से कुल 21,000 रुपये तक बचत की जा सकती है। और पढें: Apple MacBook Air M4 मिल रहा सस्ते में, कीमत में आई बड़ी गिरावट, जल्दी देख लो ये डील
Digital India Sale में घरेलू चीजों और टीवी पर भी बढ़िया ऑफर… और पढें: Flipkart Buy Buy 2025 Sale: इस तारीख से शुरू होगी सेल, iPhone 16 से लेकर Samsung S24 तक सब कुछ मिलेगा सस्ता
5000 रुपये या उससे अधिक कीमत वाले Home and Kitchen Appliances पर 7990 रुपये तक के मुफ्त उपहार और कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक की छूट दी जा रही है। फ्रिज 7999 रुपये से शुरू हो रहे हैं, डबल-डोर फ्रिज 19,990 रुपये से उपलब्ध हैं और साइड-बाय-साइड मॉडल 39,990 रुपये से मिल रहे हैं। चुनिंदा फ्रिज खरीदने पर ग्राहक सिर्फ 9 रुपये में आयरन, 49 रुपये में Boat साउंडबार या 99 रुपये में Havells एयर फ्रायर ले सकते हैं। 10kg AI फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन 37,490 रुपये में उपलब्ध है और इसके साथ 5000 रुपये के मुफ्त उपहार भी मिलेंगे। BPL का 1.5 Ton 3-Star एयर कंडीशनर 32,990 रुपये में उपलब्ध है और कुछ चुनिंदा 5-Star AC खरीदने पर मुफ्त MiniBar भी दिया जाएगा। Reliance Digital की यह Digital India Sale ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर बचत का शानदार मौका है। इसमें बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर सहित कई लाभ मिल रहे हैं।
