Reliance Digital की धमाकेदार सेल, फोन से लेकर स्मार्ट टीवी और होम एप्लायंसेज, हर प्रोडक्ट पर मिलेगा जबरदस्त ऑफर

Reliance Digital ने अपने ग्राहकों के लिए Digital India Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 26 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर शानदार डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर मिल रहे हैं। ग्राहकों को इस सेल में बैंक डिस्काउंट के जरिए 26,000 रुपये तक, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर 30,000 रुपये तक कैशबैक और UPI पेमेंट पर 5% तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। यह सेल देशभर के सभी Reliance Digital और MyJio स्टोर्स में उपलब्ध है। ग्राहक इसे ऑनलाइन भी Reliance Digital की वेबसाइट reliancedigital.in पर देख और खरीद सकते हैं।

iPhone और MacBook पर खास ऑफर

Digital India Sale में Apple प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट जैसें iPhone मॉडल्स पर 20,000 रुपये तक की छूट, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर से कुल 21,000 रुपये तक बचत की जा सकती है।

iPhone 15 (128GB): अब 49,990 रुपये से शुरू होगा, EMI सिर्फ 2,888 रुपये से शुरू होगी।

अब 49,990 रुपये से शुरू होगा, EMI सिर्फ 2,888 रुपये से शुरू होगी। iPhone 16 (128GB): 57,990 रुपये होगा, EMI 3,388 रुपये से शुरू होगी।

57,990 रुपये होगा, EMI 3,388 रुपये से शुरू होगी। iPhone 17 (256GB): 78,900 रुपये होगा, EMI 3,454 रुपये से शुरू होगी।

78,900 रुपये होगा, EMI 3,454 रुपये से शुरू होगी। iPhone 17 Pro (256GB): 1,30,900 रुपये में मिलेगा, EMI 11,242 रुपये से शुरू होगी।

1,30,900 रुपये में मिलेगा, EMI 11,242 रुपये से शुरू होगी। MacBook Air M2: सिर्फ 64,990 रुपये में से शुरू होगी, साथ में 4000 रुपये कैशबैक और Microsoft Office फ्री में मिलेगा, जिसकी कीमत 6,899 रुपये है।

TV and audio equipment पर क्या खास ऑफर

Digital India Sale में घरेलू चीजों और टीवी पर भी बढ़िया ऑफर…

Toshiba 65-inch QLED TV अब सिर्फ 44,990 रुपये में मिलेगा और साथ में 2 साल की वारंटी भी है।

5.1-चैनल साउंडबार 14,990 रुपये से शुरू है। किसी भी टीवी के साथ खरीदने पर चुनिंदा साउंडबार पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है।

Reconnect के दो प्रोडक्ट्स अब सिर्फ 899 रुपये में मिलेंगे। इसमें 20W चार्जर, 10000mAh पावर बैंक या नेकबैंड में से दो प्रोडक्ट चुन सकते हैं।

Home and Kitchen Appliances पर भी हैं शानदार ऑफर

5000 रुपये या उससे अधिक कीमत वाले Home and Kitchen Appliances पर 7990 रुपये तक के मुफ्त उपहार और कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक की छूट दी जा रही है। फ्रिज 7999 रुपये से शुरू हो रहे हैं, डबल-डोर फ्रिज 19,990 रुपये से उपलब्ध हैं और साइड-बाय-साइड मॉडल 39,990 रुपये से मिल रहे हैं। चुनिंदा फ्रिज खरीदने पर ग्राहक सिर्फ 9 रुपये में आयरन, 49 रुपये में Boat साउंडबार या 99 रुपये में Havells एयर फ्रायर ले सकते हैं। 10kg AI फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन 37,490 रुपये में उपलब्ध है और इसके साथ 5000 रुपये के मुफ्त उपहार भी मिलेंगे। BPL का 1.5 Ton 3-Star एयर कंडीशनर 32,990 रुपये में उपलब्ध है और कुछ चुनिंदा 5-Star AC खरीदने पर मुफ्त MiniBar भी दिया जाएगा। Reliance Digital की यह Digital India Sale ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर बचत का शानदार मौका है। इसमें बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर सहित कई लाभ मिल रहे हैं।