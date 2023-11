Deepfake पर सरकार का बड़ा कदम, सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगी राहत

Deepfake फोटो और वीडियो को लेकर केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीय यूजर्स को मिलेगा। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाले डीपफेक फोटो और वीडियो के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा, जो लोगों को इन मामलों में FIR दर्ज कराने में मदद करेगा। किसी भी तरह के फर्जी ऑनलाइन कॉन्टेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लैग करने के लिए ये ऑफिसर उन प्लेटफॉर्म्स को सूचित करेंगे ताकि तत्काल ऐसे कॉन्टेंट हटाए जा सके।

बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के डीपफेक वीडियो और फोटो सामने आने के बाद से सरकार ऐसे मामले को लेकर सख्त है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी इस तरह के डीपफेक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा था कि लोगों को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। इस तरह के deepfake वीडियो को AI यानी ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया जाता है, जिसकी वजह से यह पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि यह असली है या नकली है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और काजोल के भी ऐसे ही डीपफेक वीडियो वायरल हो चुके हैं।

#WATCH | On Deep fake issue, MoS Electronics & Technology Rajeev Chandrasekhar says, “Today we had a very longish meeting with all of the important players on the Internet, the Internet intermediaries. And we have raised the issue of Deep Fakes with them… I reminded them that… pic.twitter.com/m8UHlVwXRI

— ANI (@ANI) November 24, 2023