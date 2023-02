ChatGPT ने लिख डालीं 200 किताबें, खतरे में है राइटर्स की नौकरी!

ChatGPT ने हाल में कुछ मुश्किल एग्जाम पास किए हैं। अब यह AI चैटबॉट बेहतरीन राइटर भी बन गया है। लॉन्च होने के दो महीने के अंदर, OpenAI बेस्ड इस टूल ने टेक इंडस्ट्री में भारी हलचल मचा दी है। ChatGPT अपनी इंसानी बातचीत वाले लहजे के कारण काफी पॉपुलर हो चला है। यहां तक ​​कि लोगों को उनकी नौकरी के लिए भी डर लग रहा है। Also Read - ChatGPT दे सकता है आपके WhatsApp मैसेज का जवाब, जानें कैसे करें इस्तेमाल

एक रिपोर्ट से पता चला है कि ChatGPT ने 200 से अधिक किताबें लिखी हैं। Amazon Bookstore इस AI टूल को इन किताबों के लेखक के रूप में लिस्ट करता है।

ChatGPT ने लिखी 200 से ज्यादा किताबें

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI ने 200 से अधिक लिखी हैं, जिन्हें आप Amazon पर ई-बुक या पेपरबैक के रूप में खरीद सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि AI चैटबॉट द्वारा लिखी गई किताबों की संख्या सामने आए आंकड़े से बहुत अधिक हो सकती है। दरअसल अमेजन की पॉलिसी के लिए यूजर्स को अपनी किताबों में AI के इस्तेमाल का खुलासा करने की जरूरत नहीं है।

फरवरी के महीने में, अमेजन के किंडल स्टोर में 200 से अधिक ई-बुक थीं, जिनमें ChatGPT को राइटर या को-ऑथर के रूप में लिस्ट किया गया था। इन किताबों में “How to Write and Create Content Using ChatGPT”, “The Power of Homework” और “Echoes of the Universe” शामिल हैं। किताबों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है और Amazon पर एक कटेगरी भी है जो ChatGPT का इस्तेमाल करने वाली किताबों के लिए है।

एक और किताब जिसका टाइटल है “ChatGPT on ChatGPT: The AI Explains Itself” पूरी तरह से ChatGPT द्वारा लिखी गई है। इस किताब में, AI टूल अपने बारे में बात करता है। यह किंडल पर मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रिंट वर्जन $11.99 में मिल रहा है।

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्ट-डिजाइन मैनेजिंग, अम्मार रेशी, जो सैन फ्रांसिस्को में फाईनेंशियल-टेक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने AI चैटबॉट का इस्तेमाल करके 72 घंटे से कम समय में एक किताब लिखी।