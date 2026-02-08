boAt ने भारतीय मार्केट में अपने तीन डैशकैम कैमरा HIVE सीरीज के तहत लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें boAt HIVE Dashcam E1, M1 और F1 शामिल है। इन डैशकैम को अलग-अलग ड्राइवर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। फीचर्स की बात करें, तो इनमें आपको लूप रिकॉर्डिंग, जी-सेंसर क्रैश डिटेक्शन, HiveCam ऐप के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत और खूबियां। और पढें: Bluetooth Headphone Under 1400 on Amazon: सस्ते में मिलेगी बढ़िया साउंड, 1400 से कम में घर लाएं धाकड़ हेडफोन

boAt HIVE Dashcam E1, M1, and F1 Pricing & availability

कीमत की बात करें, तो कंपनी ने boAt HIVE Dashcam E1 को 2,499 रुपये में लॉन्च किया है। वहीं, M1 की कीमत 4,499 रुपये है। इसके अलावा, F1 की कीमत 9,990 रुपये है। इन डैशकैम को आप Amazon व boat साइट के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: 15 घंटे चलने वाला स्पीकर लॉन्च, जानें कीमत

boAt HIVE Dashcam E1, M1, and F1 Specs

HIVE Dashcam E1 के फीचर्स की बात करें, तो इस डैशकैम में 1296p Full HD रिकॉर्डर मिलता है, जिसके साथ 126° व्यूविंग एंगल का सपोर्ट मौजूद है। इसमें आपको लो-लाइट ऑप्टिमाइजेशन, एडजस्टेबल इम्पैक्ट डिटेक्शन, बिल्ट-इन वाई-फाई मिलती है। इसके अलावा, इसमें माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक की स्टोरेज दी गई है। यह कैमरा -20°C से 70°C तक के तापमान पर भी काम करता है और इसमें ऑडियो कैप्चरिंग के लिए माइक्रोफोन व स्पीकर आदि का सपोर्ट भी मौजूद है।

वहीं, दूसरी ओर HIVE Dashcam M1 में 2K Quad HD रेजलूशन (2560×1440) का सपोर्ट मिलता है, जिसमें 4MP सेंसर और 140° तक फील्ड-ऑफ-व्यू मिलता है। कंपनी ने इसमें बिल्ट-इन जीपीएस लॉग-स्पीड, लोकेशन आदि शामिल है। कंपनी ने इसमें A 0.96-inch डिस्प्ले कनेक्शन दिया है, जिसमें हैंड्स-फ्री वॉइस कमांड ऑन होने पर स्टोरेज स्टेटस दिखाई देता है। इसकी स्टोरेज को आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

HIVE Dashcam F1 इस सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल है। इसमें आपको डुअल कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो कि AI-powered Advanced Driver Assistance System (ADAS) फीचर के साथ आता है। इसमें आपको lane departure warnings, forward collision alerts और front vehicle movement detection जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें 5MP कैमरा सेंसर मिलता है, जिसके जरिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वहीं, रियर कैमरा Full HD कैप्चर करता है। इसमें 2.4 इंच डिस्प्ले मिलती है। वहीं, स्टोरेज में 512GB तक का सपोर्ट मौजूद है।