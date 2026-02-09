boAt Chrome Iris स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गई है। इस स्मार्टवॉच को खासतौर पर वैलेंटाइन वीक के मौके पर लॉन्च किया गया है। यदि आप अपनी पार्टनर को कुछ अच्छा गिफ्ट करने की सोच रहे थे, तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो इस स्मार्टवॉच में 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 466 × 466 पिक्सल का है। इसके अलावा, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी मौजूद है। पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग मौजूद है। आइए जानते हैं स्मार्टवॉच की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: boAt HIVE Dashcam E1, M1 और F1 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

boAt Chrome Iris Pricing and Availability

कंपनी ने boAt Chrome Iris को 3,499 रुपये में लॉन्च किया है। इस वॉच में आपको कई सारे कलर ऑप्शन खरीद के लिए उपलब्ध मिलेंगे, जिसमें Metal Gold, Rose Pink, Velvet Wine, Silk Skin और Frosted Sky कलर ऑप्शन मिलते हैं। वॉच को आप Amazon, Flipkart, boat की साइट के जरिए खरीद सकेंगे।

boAt Chrome Iris Specs

– 1.32 इंच AMOLED डिस्प्ले

-BT Calling फीचर

-IP68 रेटिंग

-हेल्थ-फिटनेस फीचर्स

-क्लाउड बेस्ड कस्टमाइजेबल वॉच फेस

फीचर्स की बात करें, तो boAt Chrome Iris को कंपनी ने 1.32 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ पेश किया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 466 × 466 पिक्सल है। वहीं, ब्राइटनेस 1000 Nits तक की है। इस वॉच में Always-On Display सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने इसमें 8mm स्लिम मेटल बिल्ड डिजाइन पेश किया है।

हेल्थ की बात करें, तो इस वॉच में महिलाओं के लिए खासतौर पर Female Wellness Tracking, heart rate monitoring, SpO2 tracking, sleep tracking आदि का सपोर्ट मिलता है। फिटनेस के लिए कंपनी ने इसमें कई स्पोर्ट्स मोड भी दिए हैं। पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग दी गई है। कंपनी ने इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट दिया है। इसके अलावा, वॉच में क्लाउड बेस्ड कस्टमाइजेबल वॉच फेस मिलते हैं।