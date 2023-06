Blaupunkt कंपनी ने भारतीय मार्केट में 6 नए स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Cybersound Generation 2 Google TV और 75 इंच का QLED TV शामिल है। इन स्मार्ट टीवी की कीमत 10,888 रुपये से शुरू होती है और 99,999 रुपये तक जाती है। बता दें, साइबरसाउंड जनरेशन 2 गूगल टीवी में 3 स्क्रीन साइज मॉडल्स आते हैं, जो हैं- 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच। इसके अलावा, दो 4K स्मार्ट टीवी 50 इंच और 65 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आते हैं। साथ ही इनमें एक 75 इंच का 4K QLED TV भी पेश किया गया है। आइए जानते हैं इन सभी स्मार्ट टीवी की कीमत, स्पेसिफिकेशन और उपलब्धता से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Blaupunkt ने 15 हजार से कम में लॉन्च किया 40 इंच का स्मार्ट टीवी, मिलेंगे ये धमाकेदार फीचर्स

कंपनी ने Blaupunkt Cybersound Generation 2 सीरीज में 32 इंच मॉडल की कीमत 10,888 रुपये तय की है। 40 इंच मॉडल की कीमत 16,499 रुपये है। 43 इंच मॉडल की कीमत 18,499 रुपये, 50 इंच मॉडल की कीमत 28,999 रुपये और 6 इंच मॉडल की कीमत 44,444 रुपये है। 75 इंच मॉडल की बात करें, तो यह इस सीरीज का सबसे प्रीमियम टीवी है, जिसकी कीमत 99,999 रुपये है। इन सभी टीवी मॉडल्स की बिक्री 10 जून Flipkart’s Big Saving Days sale के दौरान शुरू होगी। Also Read - Rs 6,999 की कीमत में Blaupunkt ने भारत में लॉन्च किया नया 3-In-1 Smart TV, जानें फीचर्स

Blaupunkt Cybersound G2 with the powerful Realtek processor brings you a sonic experience that you’ll fall in love with.#Blaupunkt #Technology #Innovation #Television #TV #TVScreen #GermanTechnology #CyberSound #GoogleTV #Realtek #Entertainment #SoundOfTomorrow pic.twitter.com/xqBAulaYKE

— Blaupunkt TV India (@blaupunkttv) June 7, 2023