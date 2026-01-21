comscore
Blaupunkt ने JioTele OS के साथ स्मार्ट टीवी भारत में किया लॉन्च, कीमत 10 हजार से कम

Blaupunkt ने नया बजट स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च किया है, जो कि JioTele OS पर काम करता है। इस टीवी की कीमत 10,000 रुपये से भी कम की है।

Published: Jan 21, 2026, 07:18 PM (IST)

Blaupunkt ने भारतीय मार्केट में नया बजट स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है, जिसका स्क्रीन साइज 32 इंच का है। यह कंपनी का पहला 32 इंच स्मार्ट टीवी है, जो कि JioTele ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कंपनी ने इन टीवी को भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इन टीवी में आपको रीजनल भाषाओं का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, टीवी नेविगेशन को काफी आसान रखा गया है। इस टीवी को आसानी से डेली बेसिस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: Blaupunkt SigmaQ और JioTele OS टीवी भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Blaupunkt 32-inch JioTele OS smart TV Price in India

कंपनी ने Blaupunkt 32-inch JioTele OS smart TV को कंपनी ने महज 9,699 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस टीवी की सेल भारत में 22 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है, जिसे आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। इसके अलावा, HDFC बैंक कार्ड के जरिए टीवी पर अलग से डिस्काउंट ऑफर्स मिलने वाला है। news और पढें: Blaupunkt Mini QD टीवी 75 इंच तक के स्क्रीन साइज और 108W स्पीकर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Blaupunkt 32-inch JioTele OS smart TV Specs

फीचर्स की बात करें, तो Blaupunkt में 32 इंच का HD Ready QLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में LED की तुलना में शार्प विजुअल्स, ब्राइट कलर्स और इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, टीवी में बेजल-लेस डिजाइन मिलता है। इस डिस्प्ले में आपको 350 nits तक की ब्राइटनेस भी मिलती है। ऑडियो के लिए इस टीवी में 30W स्टीरियो बॉक्स स्पीकर दिए गए हैं, जिसमें surround साउंड सपोर्ट मौजूद है। यूजर्स को साउंड मोड में स्टैंडर्ड से स्पोर्ट्स, मूवी व म्यूजिक मोड्स में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। news और पढें: Blaupunkt QLED Google TV सीरीज भारत में लॉन्च, कीमत 10999 रुपये से शुरू

इसके अलावा, Blaupunkt का टीवी JioTele OS पर काम करता है, जो कि यूजर्स को सिम्प्ल स्मार्ट टीवी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसमें जियो स्टोर के जरिए 400 OTT ऐप्स, 400 लाइव टीवी चैनल्स, 300 गेम्स आदि का एक्सेस प्राप्त होगा।

टीवी में कंपनी ने बिल्ट-इन वॉइस सर्च सपोर्ट भी दिया है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी, बंगाली, कनाडा व गुजराती जैसी कई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, टीवी में 1GB RAM व 8GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है।