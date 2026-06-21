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International Yoga Day 2026: Apple Watch यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! योगा करने पर मिलेगा खास रिवॉर्ड

International Yoga Day 2026 के मौके पर Apple ने Apple Watch यूजर्स के लिए एक खास फिटनेस चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज में सिर्फ योग करने पर यूजर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे।

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jun 21, 2026, 02:14 PM (IST)

Apple Watch International Yoga Day

photo icon Apple Watch users can unlock a special International Yoga Day award by completing a 10-minute yoga workout on June 21.

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International Yoga Day 2026 के मौके पर Apple ने अपने Apple Watch यूजर्स के लिए एक खास फिटनेस चैलेंज पेश किया है। हर साल की तरह इस बार भी कंपनी लोगों को फिट और एक्टिव रहने के लिए एक लिमिटेड-एडिशन रिवॉर्ड दे रही है। Apple समय-समय पर Global Running Day, World Mental Health Day और बाकी हेल्थ इवेंट्स के दौरान ऐसे खास Watch Awards जारी करता है। इनका मकसद यूजर्स को अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने और नियमित रूप से एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करना है। आज योग दिवस के अवसर पर Apple Watch यूजर्स को योग से जुड़ा एक खास डिजिटल बैज और बाकी इनाम जीतने का मौका मिल रहा है।

कितनी देर तक करना होगा योगा?

इस खास रिवॉर्ड को पाने के लिए Apple Watch यूजर्स को कम से कम 10 मिनट या उससे ज्यादा समय तक योग वर्कआउट रिकॉर्ड करना होगा। इसके लिए Apple Watch में मौजूद Yoga Workout को शुरू करना जरूरी है, जैसे ही यूजर सफलतापूर्वक 10 मिनट का योग सत्र पूरा कर लेते हैं, उन्हें Apple की ओर से एक खास In-app Badge दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ खास एनिमेटेड योग स्टिकर्स भी मिलेंगे, जिन्हें Messages ऐप में दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किया जा सकता है। यह चैलेंज सिर्फ एक दिन के लिए उपलब्ध है, इसलिए आज योग करने वाले यूजर्स को ही इसका लाभ मिलेगा।

Apple ऐसे फिटनेस चैलेंज क्यों आयोजित करता है?

Apple का कहना है कि ऐसे फिटनेस चैलेंज लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। Apple Watch में मौजूद तीन एक्टिविटी रिंग्स Move, Exercise और Stand यूजर्स को रोजाना अपने फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। वहीं, विशेष अवसरों पर मिलने वाले ये लिमिटेड-एडिशन अवॉर्ड्स लोगों को अतिरिक्त मोटिवेशन देते हैं। योग दिवस पर शुरू किया गया यह चैलेंज भी उसी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को योग और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूक करना है।

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Apple Fitness+ सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए फायदे?

वहीं, Apple Fitness+ सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए भी कंपनी ने खास तैयारी की है। Fitness+ Member आज ‘Morning Yoga with Jessica’ नाम का एक खास योग सेशन एक्सेस कर सकते हैं। भारत में Apple Fitness+ की कीमत 149 रुपये प्रति माह और 999 रुपये प्रति वर्ष है। यूजर्स इसे iPhone के Fitness App के जरिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।