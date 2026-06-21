Adobe Firefly AI Assistant: अब Photoshop और Premiere Pro में AI करेगा कई काम, जानिए क्या बदला

Adobe ने अपने AI प्लेटफॉर्म Firefly को बड़ा अपडेट देते हुए Firefly AI Assistant को सीधे अपने फेमस Creative Cloud Apps में शामिल कर दिया है। अब Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, InDesign और Frame.io जैसे ऐप्स के अंदर ही यूजर्स AI Assistant की मदद ले सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी को बदलना नहीं, बल्कि उनके समय लेने वाले और दोहराए जाने वाले कामों को आसान बनाना है। इससे डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट क्रिएटर बिना अलग-अलग टूल्स के बीच स्विच किए तेजी से काम कर सकेंगे।

Photoshop, Premiere Pro और Illustrator में AI क्या-क्या काम करेगा?

इस अपडेट के बाद Firefly AI Assistant एक साइडबार के रूप में ऐप्स के अंदर उपलब्ध होगा। Photoshop में यूजर सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर बैकग्राउंड बदल सकते हैं, कई तस्वीरों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए एक साथ रीसाइज कर सकते हैं और पूरे प्रोजेक्ट पर एक जैसी एडिटिंग लागू कर सकते हैं। वहीं Premiere Pro में AI फुटेज को व्यवस्थित करने, क्लिप्स का नाम बदलने, इंटरव्यू के सवाल पहचानने, टाइमलाइन पर मार्कर लगाने और वीडियो का शुरुआती रफ कट तैयार करने जैसे काम कर सकेगा। Illustrator में यह स्प्रेडशीट डेटा से कई डिजाइन वर्जन तैयार करने और प्रिंटिंग से जुड़ी संभावित गलतियों की जांच करने में मदद करेगा। InDesign में भी AI कई पेजों पर एक साथ नई ब्रांडिंग और लेआउट अपडेट कर सकेगा।

Firefly के नए AI फीचर्स क्रिएटर्स के लिए कैसे फायदेमंद होंगे?

Adobe ने Firefly में कुछ नए AI फीचर्स भी जोड़े हैं जो बड़े क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को संभालना आसान बनाएंगे। इनमें ‘Elements’ नाम का फीचर शामिल है, जिसकी मदद से यूजर AI द्वारा बनाए गए कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट और लोकेशन को सेव करके बाद में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी Ads Campaign, कहानी या बड़े प्रोजेक्ट में एक जैसी विजुअल पहचान बनाए रखना आसान होगा। इसके अलावा यूजर AI से बने कंटेंट को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित कर सकेंगे। Firefly अब Logos, Colors और Design Styles को बनाए रखते हुए पूरी ब्रांड पहचान तैयार करने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, यह कई वीडियो क्लिप्स से शुरुआती वीडियो एडिट तैयार कर सकता है और स्टोरीबोर्ड को वीडियो में बदलने की क्षमता भी रखता है।

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Adobe अपने AI टूल्स को दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक क्यों पहुंचा रहा है?

Adobe ने यह भी घोषणा की है कि उसकी AI टेक्नोलॉजी अब सिर्फ Creative Cloud ऐप्स तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी Firefly को ChatGPT, Microsoft Copilot और Claude जैसे AI प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर रही है, जबकि Google Gemini और Slack सपोर्ट भी जल्द आने वाला है। इसका मतलब है कि यूजर्स भविष्य में Adobe के कई क्रिएटिव AI फीचर्स का इस्तेमाल बिना Creative Cloud Apps खोले भी कर सकेंगे। Adobe के अनुसार 16,000 से ज्यादा क्रिएटर्स पर किए गए सर्वे में 75% लोगों ने कहा कि AI उनके क्रिएटिव वर्कफ्लो का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जबकि 85% लोगों का मानना है कि आखिरी क्रिएटिव फैसला हमेशा इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। Firefly AI Assistant का पब्लिक बीटा रोलआउट शुरू हो चुका है, जबकि नया Firefly Creative Studio फिलहाल प्राइवेट बीटा में उपलब्ध है।