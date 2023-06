Apple ने iOS 17, iPadOS 17 और macOS Sonoma ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले डिवाइस के लिए नया फीचर रिलीज किया है, जिसका नाम ‘PassKey’ है। यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल वेब पर Apple ID लॉग-इन करने के लिए कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि पासकी क्रिप्टोग्राफिक इकाई है, जो दिखाई नहीं देती है और यह पासवर्ड की जगह काम करती है। यह पासवर्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। Also Read - मेक इन इंडिया का जलवा, एक महीने में 10 हजार करोड़ रुपये के iPhone का एक्सपोर्ट

एप्पल ने बताया कि पासकी फीचर में दो कीज (Keys) होती हैं, जिसमें से एक कंपनी की उस वेबसाइट या ऐप पर रजिस्टर होती है, जिसे यूजर इस्तेमाल करते हैं। वहीं, दूसरी की डिवाइस में मौजूद है।

इसके अलावा, टेक जाइंट ने कहा कि यह अपडेट यूजर्स को अपनी एप्पल आईडी के लिए पासकी का उपयोग करके किसी भी वेबसाइट में साइन इन करने की अनुमति देता है।

टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है फीचर

आईओएस 17, आईपैडओएस 17 और मैकओएस सोनोमा के बीटा वर्जन इस्तेमाल वाले यूजर्स आज यानी 21 जून से टेस्टिंग के तौर पर पासकी फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी इस साल के अंत तक इस सुविधा को सभी स्टेबल यूजर्स के लिए जारी करेगी। कंपनी का मानना है कि इस फीचर से यूजर्स का डेटा सिक्योर रहेगा। वह पासकी को फेस और टच आईडी से रिप्लेस कर सकेंगे।

इन आईफोन में काम करेगा पासकी फीचर

Apple iPhone SE (all generations), Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone X, Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone 13, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone 14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro और Apple iPhone 14 Pro Max।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एप्पल ने इस महीने की शुरुआत में WWDC 2023 इवेंट में iOS 17, iPadOS 17 और macOS Sonoma को लॉन्च किया था। इसके अलावा, मैकबुक स्टूडियो से भी पर्दा उठाया था। इस गैजैट में M2 max और M2 Ultra चिप का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, 192GB तक यूनिफाइड मेमोरी दी गई है, जिसकी बैंडविथ 400GB/s है।

मैकबुक स्टूडियो के अन्य स्पेक्स पर नजर डालें, तो इसका 8K रेजलूशन वाला वीडियो 240Hz फ्रेम रेट पर सपोर्ट करता है। डिवाइस में 6 प्रो डिस्प्ले XDR समेत Wi-Fi 6E और Bluetooth वर्जन 5.3 दिया गया है। इसके अतिरिक्त, डिवाइस में 4 थंडरबोल्ट पोर्ट, दो यूएसबी टाईप-सी और एक एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है। इसकी कीमत भारत में 2,09,900 रुपये में शुरू होती है।