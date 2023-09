Apple कंपनी ने 12 सितंबर को अपनी मच-अवेटेड iPhone 15 सीरीज को भारत में लॉन्च किया है। इस सीरीज में iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Plus मॉडल्स शामिल हैं। जहां देशभर में एप्पल के फैन्स आईफोन लॉन्च की खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी इस पर अपनी खुशी जता रही है। जी हां, आईफोन 15 लॉन्च के एक दिन बाद अब भारतीय केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईफोन 15 की लॉन्चिंग पर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि नए आईफोन लॉन्च के साथ भारत ने दो मील का पत्थर हासिल किए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये दो मील के पत्थर।

राजीव चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर iPhone 15 की लॉन्चिंग पर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि आईफोन 15 लॉन्च के साथ भारत ने दो बड़े मील के पत्थर हासिल कर लिए हैं। पहला मील का पत्थर यह है कि भारत में पहली बार Made In India आईफोन को उसी दिन खरीद के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जब वह ग्लोबल मार्केट में खरीद के लिए उपलब्ध होगा।

In 2016, PM @narendramodi ji during #NavIC’s launch rightly predicted that, “this will be our very own NavIC, which will be in our mobiles and give us our location and show us the way to our destination.”

Fast forward to 2023, it has become a reality!

