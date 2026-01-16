Apple 2026 में ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone और वापस आ सकता है Touch ID, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

टेक्नोलॉजी की दुनिया में Apple हमेशा से ही नए और खास डिजाइन के लिए जाना जाता है। अब खबरें आ रही हैं कि कंपनी 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकती है खास बात यह है कि इस फोन में Apple Touch ID को वापस ला सकता है, जो पिछले iPhone मॉडल्स में यूज किया जाता था। जानकारी के अनुसार, यह नया iPhone पूरी तरह से स्क्रीन पर आधारित होगा यानी कोई नोट्च, होल या कैमरा कटआउट नहीं होगा। इस नए फोल्डेबल iPhone का मुख्य उद्देश्य Apple की नई टेक्नोलॉजी अंडर-स्क्रीन कैमरा को टेस्ट करना है। और पढें: Samsung ने गलती से फोल्डेबल iPhone का खोला राज, कितनी होगी कीमत

Face ID छोड़कर क्यों आएगा Touch ID?

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फोल्डेबल iPhone में Face ID की जगह साइड-बटन में Touch ID होगा। फोल्डेबल फोन में अंदर का स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए Face ID का पूरा हार्डवेयर फिट करना मुश्किल हो सकता है। साइड-बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर इस समस्या का आसान समाधान है।

Apple की नई टेक्नोलॉजी में क्या है नया?

Apple की रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी दो बड़ी टेक्नोलॉजी में सुधार कर रही है। पहला है अंडर-स्क्रीन Face ID, बताया जा रहा है कि Apple ने TrueDepth सेंसर को स्क्रीन के नीचे छुपाने का तरीका खोज लिया है, जिससे Face ID बिना किसी समस्या के काम कर सके। दूसरा अपडेट है अंडर-स्क्रीन फ्रंट कैमरा, फोल्डेबल iPhone में 24MP का कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा, जो बाकी Android फोन्स की तुलना में काफी बेहतर होगा। इसमें छह-एलिमेंट प्लास्टिक लेंस का सेटअप होगा, जिससे तस्वीरें और भी साफ और डिटेल में आएंगी।

Apple के अगले iPhone की योजना क्या है?

लीक के अनुसार Apple का अगला कदम साफ है। पहले हाई-एंड Pro मॉडल्स में अंडर-स्क्रीन Face ID आएगी। इसके बाद फोल्डेबल iPhone में अंडर-स्क्रीन कैमरा और साइड-बटन Touch ID का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा और फिर 2027 में Apple, 20 साल पूरे होने के iPhone जश्न में एक विशेष iPhone लाएगा, जिसमें यह दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ होंगी। इस फोन की डिजाइन चारों तरफ से घुमावदार स्क्रीन और बिना बेजल के होगी, जो पुराने Apple डिजाइन हेड Jony Ive के सपने के करीब होगी, एक ऐसा iPhone जो पूरी तरह से ग्लास जैसा लगे।