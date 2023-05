Apple लाया नया सिक्योरिटी अपडेट, iPhone हैक करना होगा 'नामुमकिन'

Apple ने हाल ही में अपने मोबाइल डिवाइसेज के लिए नया रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स (RSR) फीचर रोल आउट किया है। एप्पल का यह फीचर फिलहाल iOS 16.1.1 और macOS 13.3.1 वर्जन के लिए लाया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स के डिवाइस की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। साथ ही, साइबर हमलों से बचा जा सकता है। यूजर्स को इसके लिए अपने एप्पल डिवाइस में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। Also Read - iPhone की स्टोरेज हो गई है फुल, ऐसे डुप्लीकेट फोटो और वीडियो करें डिलीट

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी इस RSR फीचर को पिछले साल से टेस्ट कर रही थी। एप्पल लगातार अपने यूजर्स के डिवाइस की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि, कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सिक्योर नहीं होती है, लेकिन यह फीचर यूजर के डिवाइस को हैक करना लगभग नामुमकिन बना देगा।

साइबर अपराधी इसी ताक में रहते हैं कि कब किसी टेक्नोलॉजी में कोई बग या खराबी आए और यूजर के डेटा को एक्सेस किया जा सके। गूगल और एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां इन बग्स को फिक्स करने के लिए लगातार सिक्योरिटी अपडेट्स जारी करती हैं, ताकि यूजर्स की निजी जानकारियां साइबर अपराधियों के हाथ न लग सके। इसके अलावा यूजर्स अपने डिवाइस को सिक्योर करने के लिए टू-फैक्टर-ऑथेंटिकेशन (2FA) को इनेबल कर सकते हैं, ताकि डिवाइस को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।

Apple का कहना है कि यह RSR अपडेट यूजर्स को सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। कई बार यूजर्स को अपने डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट करने में दिक्कत आती है, जिसे इस फीर के जरिए दूर किया जा सकता है। बता दें कि Apple का RSR अपडेट फिलहाल लेटेस्ट iOS और macOS वर्जन पर उपलब्ध है। जो यूजर्स अपने डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट चाहते हैं वो डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं।

Apple के कुछ यूजर्स को अपने फोन में नए RSR अपडेट को इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है। यूजर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से अपडेट इस्टॉलेशन में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया है।

Is everyone getting this “Unable to Verify Security Response” error with the RSR 16.4.1 (a) update?#iOS #AppleSecurity #Apple pic.twitter.com/ZRMI41lzXS

