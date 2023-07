Apple AirPods Pro में मिलेंगे कई हेल्थ फीचर, सुनने की शक्ति की करेगा पहचान

Apple AirPods में कई नए हेल्थ फीचर्स जुड़ने वाले हैं। एप्पल के अपकमिंग ईयरबड्स में हिअरिंग एड्स के साथ-साथ बॉडी टेम्परेचर सेंसर आदि मिल सकते हैं।

Apple AirPods दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाले ईयरबड्स हैं। साल 2021 में एप्पल ने 12.1 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) के ईयरबड्स बेचे थे। एप्पल ईयरबड्स में ओपन-ईयर डिजाइन मिलता है। इसके अलावा ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ आता है। AirPods में एप्पल जल्द नया हियरिंग हेल्थ फीचर जोड़ने वाला है, जो iOS 17 को सपोर्ट करेगा। यह फीचर कम सुनने वाले लोगों की दिक्कतें दूर कर सकता है। साथ ही, यूजर की बॉडी का टेम्परेचर ईयर कनाल के जरिए भी माप सकेगा। इसके अलावा अपकमिंग AirPods में USB Type C फीचर भी मिलेगा।

एप्पल के अपकमिंग ईयरबड्स AirPods Pro और AirPods Max के नाम से आ सकते हैं। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने दावा किया है कि एप्पल के अपकमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में हियरिंग हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर मिल सकता है, जो टोन्स और साउंड बेस्ड एल्गोरिदम पर काम करता है। यह फीचर यूजर को यह बताने में मदद करेगा कि वो कैसे साउंड्स को सुनते हैं।

Apple is planning to switch to USB-C on all AirPods models, starting with the AirPods Pro as early as this year. It’s also looking at price cuts/cheaper models. The AirPods Pro 2 will also work with the Vision Pro https://t.co/8ckDBoM18Q

