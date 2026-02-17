India AI Impact Summit 2026: Anthropic और Infosys की हुई बड़ी पार्टनरशिप, AI Agent बदलेंगे बिजनेस के तरीके

भारत के पहले AI Impact Summit 2026 के दौरान Anthropic और Infosys ने एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों कंपनियों ने बताया कि यह सहयोग खासतौर पर एंटरप्राइज AI Solutions के विकास पर केंद्रित होगा। इस पार्टनरशिप के तहत AI-Based Tools और Agentic AI तैयार किए जाएंगे, जो पुराने और पारंपरिक सिस्टम को आधुनिक AI-First Framework में बदलने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि यह घोषणा Anthropic के बेंगलुरु में पहले भारतीय कार्यालय के उद्घाटन के अगले ही दिन हुई। और पढें: India AI Impact Summit 2026: बेंगलुरु में बनेगी दुनिया की पहली AI City, Bharat1.AI ने किया बड़ा ऐलान

पार्टनरशिप की शुरुआत किस इंडस्ट्री से होगी?

Anthropic और Infosys मिलकर टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में AI Solutions डेवलप करेंगे। शुरुआत टेलीकॉम से होगी, जहां Anthropic एक खास केंद्र बनाएगा। इस केंद्र में ऐसे AI Tools तैयार होंगे, जो कंपनियों को उनके काम में मदद करेंगे, बाद में यह सहयोग बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे बाकी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। और पढें: तूफान आने से पहले मिलती है सटीक चेतावनी, AI के दम पर बदल रहा भारत का भविष्य

AI Agent इंडस्ट्रीज में कैसे मदद करेंगे?

Anthropic के CEO और Co-Founder Dario Amodei कहते हैं कि, ‘जो AI मॉडल डेमो में अच्छा काम करता है, वह सीधे बड़े इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उस क्षेत्र की खास जानकारी चाहिए।’ Infosys के पास टेलीकॉम, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की यही विशेषज्ञता है। उनके डेवलपर्स पहले ही Claude Code का इस्तेमाल करके AI Tools बना रहे हैं। इस पार्टनरशिप में Anthropic का Claude AI मॉडल और Claude Code, Infosys के AI प्लेटफॉर्म Topaz के साथ जुड़ेंगे। साथ ही Claude Agent SDK जैसे टूल्स की मदद से कंपनियां अपने पुराने सिस्टम को भी नए और स्मार्ट तरीके से चला सकेंगी। और पढें: PM Modi ने India AI Impact Summit 2026 का किया उद्घाटन, AI एग्जीबिशन्स का देखा डेमो

ग्लोबल कंपनियों को इस पार्टनरशिप से क्या लाभ मिलेगा?

Infosys के CEO Salil Parekh ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य वित्तीय सेवाओं में इंटेलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस को मजबूत करना और इंजीनियरिंग व्यवसायों में AI-Driven डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। Anthropic और Infosys की Expertise मिलकर ग्लोबल कंपनियों के लिए AI के मूल्य को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी।’