$285 बिलियन डॉलर का झटका! Anthropic के नए AI Tools ने 1 दिन में शेयर मार्केट हिला दिया

सॉफ्टवेयर, लीगल टेक और फाइनेंसियल सर्विसेज के शेयरों में शुक्रवार यानी 30 जनवरी को भारी गिरावट देखने को मिली, जब AI कंपनी Anthropic ने अपने नए AI plugins लॉन्च किए। इस दिन निवेशकों ने करीब 285 बिलियन डॉलर का नुकसान झेला। Claude चैटबोट के लिए फेमस Anthropic ने अपने Claude Cowork टूल के लिए 11 ओपन-सोर्स plugins जारी किए। इनमें से एक plugins खासतौर पर लीगल वर्कफ्लो पर फोकस करता है, जिसने निवेशकों में डर और बेचैनी पैदा कर दी। इस खबर के बाद Thomson Reuters के शेयर 15% से ज्यादा गिरे, RELX (LexisNexis के मालिक) के शेयर 14% नीचे आए और LegalZoom को लगभग 20% का नुकसान हुआ। Nasdaq में 1.4% की गिरावट आई और भारतीय IT कंपनियों पर भी असर पड़ा, Infosys ADR 5.5% और Wipro लगभग 5% नीचे चले गए।

Claude Cowork और उसके plugins क्या हैं

Claude Cowork एक AI असिस्टेंट है जिसे Anthropic ने जनवरी में पेश किया था। इसे Non-technical लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह फाइल पढ़ सकता है, फोल्डर व्यवस्थित कर सकता है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकता है और Multi-Step Task को पूरा कर सकता है। नए plugins से Claude की क्षमता और बढ़ गई है। ये plugins कंपनियों को Claude को उनके काम के हिसाब से ढालने की सुविधा देते हैं। इसमें बताया जा सकता है कि काम कैसे करना है, कौन-कौन से टूल्स और डेटा इस्तेमाल होंगे और कौन से वर्कफ्लो ऑटोमेट किए जाएंगे। Anthropic ने 11 स्टार्टर्स plugins जारी किए हैं जो प्रोडक्टिविटी, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और बायोलॉजी रिसर्च को कवर करते हैं।

लीगल plugins ने खासा ध्यान खींचा

लीगल plugins ने खासा ध्यान खींचा क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, NDA ट्रायज, कंप्लायंस चेक और लीगल ब्रिफिंग को ऑटोमेट करता है। Anthropic ने स्पष्ट किया कि सभी आउटपुट को लाइसेंस प्राप्त वकीलों द्वारा चेक किया जाना चाहिए और यह कोई लीगल एडवाइस नहीं देता, लेकिन निवेशकों की बेचैनी कम नहीं हुई। दरअसल यह plugins केवल प्रॉम्प्ट्स और वर्कफ्लो निर्देशों का सेट है, कोई नया मॉडल नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, Anthropic अब सिर्फ मॉडल बेचने की बजाय वर्कफ्लो को कंट्रोल कर रहा है। जब Claude केवल API था, तब कंपनियां इसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर बना सकती थीं।

सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए इसका मतलब

Anthropic का यह कदम केवल लीगल टेक तक सीमित नहीं रहा। DocuSign 11% नीचे, Salesforce लगभग 7%, Adobe 7% और ServiceNow 7% गिरे। Blue Owl Capital Corp जैसे व्यवसायिक वित्त कंपनियों को भी नुकसान हुआ। Anthropic का फायदा यह है कि यह अपने AI मॉडल खुद बनाता है, जबकि बाकी स्टार्टअप्स जैसे Harvey AI और Legora बाहरी मॉडल्स पर निर्भर हैं।