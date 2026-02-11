Android 17 Beta 1: इस महीने आ रहा बीटा अपडेट, इन फोन को मिलेगा सपोर्ट

Android 17 Beta 1: एंड्रॉइड लवर्स के लिए खुशखबरी है। Google ने एंड्रॉइड 17 बीटा 1 अपडेट की रिलीज का ऐलान कर दिया है, जिससे बीटा टेस्टर्स को सबसे पहले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसमें ऑलवेज-ऑन, क्विक इंटरएक्शन, सेटिंग और लेयर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही, इंटरफेस में iOS 26 जैसा लिक्विड ग्लास भी देखने को मिल सकता है। और पढें: Android 17 में होगा बड़ा बदलाव, Notifications और Quick Settings अलग दिखेंगे, मिलेगा नया इंटरफेस

कब रिलीज होगा बीटा अपडेट ?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Android 17 Beta 1 अपडेट की रिलीज की पुष्टि हो गई है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट को मिड व लेट फरवरी में यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। फिलहाल, एंड्रॉइड 17 के स्टेबल वर्जन को रोलआउट नहीं किया गया है। कंपनी ने अभी तक इस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

ऐसे हो सकते हैं नए सॉफ्टवेयर के फीचर्स

रिपोर्ट में बताया गया कि Android 17 Beta 1 को Android 16 QPR प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि इस बीटा वर्जन में बग्स को फिक्स करने के साथ-साथ यूआई सिस्टम को स्टेबल करने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।

लीक्स और रिपोर्ट्स की मानें, तो इस अपडेट में iPhone में मिलने वाला लिक्विड ग्लास इंटरफेस दिया जा सकता है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और क्विक इंटरएक्शन टूल भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, इंटरफेस में अलग से नोटिफिकेशन मिलने के साथ क्विक सेटिंग बटन मिलेगा।

कैसे करें बीटा 1 अपडेट डाउनलोड ?

अगर आपका स्मार्टफो बीटा के लिए एनरोल्ड है और आपको एंड्रॉइड 17 बीटा के लाइव होने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर करें। फिर बीटा अपडेट को साधारण अपडेट की तरह डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें।

किन फोन को मिलेगा अपडेट ?

रिपोर्ट्स की मानें, तो बीटा सॉफ्टवेयर का अपडेट सबसे पहले गूगल पिक्सल 10, पिक्सल 9, पिक्सल 8, पिक्सल 7 और पिक्सल 6 सीरीज के डिवाइस को सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद अन्य एंड्रॉइड फोन के लिए अपडेट रिलीज किया जाएगा।

कैसे करें बीटा अपडेट के लिए एनरोल ?

यदि आपका फोन बीटा के लिए एनरोल्ड नहीं है और आपको एनरोल्मेंट प्रोसेस की जानकारी नहीं है, तो यहां पूरा तरीका बताया गया है, जिसे फॉलो करके फोन को एनरोल किया जा सकता है।