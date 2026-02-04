AMD ने किया खुलासा, Next-Gen Xbox 2027 में हो सकता है लॉन्च

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 05:01 PM (IST)
AMD की CEO Lisa Su ने हाल ही में कंपनी की Earnings call में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का अगला Xbox 2027 में लॉन्च होने वाला है। AMD ने इसके लिए खास कस्टम चिप बनाई है, जिससे गेमिंग का परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स और बेहतर होंगे। Lisa Su के मुताबिक, AMD की टीम इस चिप पर तेजी से काम कर रही है, ताकि Xbox समय पर लॉन्च हो सके। साथ ही AMD Valve के Steam Machine के लिए भी चिप्स बना रही है, जो 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकते हैं। और पढें: CES 2026 में AMD का बड़ा ऐलान, AI और गेमिंग के लिए नए सुपरफास्ट प्रोसेसर किए पेश
पहले की रिपोर्ट्स और लीक से पता चला था कि नया Xbox, जो Windows वाला PC और Console का मिक्स होगा, 2027 में आएगा। इसी साल Sony का PlayStation 6 भी लॉन्च होने की खबर थी लेकिन हार्डवेयर की बढ़ती कीमतों की वजह से दोनों कंसोल के लॉन्च में देरी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई RAM और बाकी पार्ट्स की कीमत बढ़ने से Xbox और PS6 की प्लानिंग प्रभावित हो सकती है, फिर भी AMD ने बताया कि उनके कस्टम चिप्स की डेवलपमेंट समय पर हो रही है। और पढें: PlayStation 6 के लॉन्च में हो सकती है देरी, ये बड़ी वजह आई सामने
लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, Sony का PS6 और Microsoft का नया Xbox 2027 में लॉन्च हो सकते हैं लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि Sony अपने PS5 की लाइफ बढ़ा सकती है, इसलिए PS6 शायद 2028 के बाद आए। Microsoft भी अपने नए Xbox (Magnus) पर काम कर रहा है। इसके लिए AMD खास चिप (SoC) बना रही है। इस नई चिप से गेमिंग का अनुभव पहले से काफी बेहतर होगा। और पढें: क्या Xbox अब Windows पर भी चलेगा? Microsoft ने दिया ये बड़ा हिंट
अब तक Microsoft और Sony ने अपने Next-Gen कंसोल की आधिकारिक लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों कंपनियों ने अपने भविष्य के कंसोल के लिए नई ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर में सुधार के संकेत दिए हैं। AMD के कस्टम चिप्स, Steam Machine, Xbox और PS6 को सपोर्ट करेंगे।
