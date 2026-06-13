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7200mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Vivo T5X 5G को 809 रुपये में घर लाने का मौका, Amazon-Flipkart की EMI Deal

7200mAh battery 50MP Camera Vivo T5X 5G 809 EMI Offer on Flipkart amazon deal Price in India specs: वीवो के फोन पर गजब ऑफर। इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 13, 2026, 06:26 PM (IST)

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Vivo T5X 5G Display

Vivo T5X 5G के फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.76 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 1,080x2,344 पिक्सल है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1200 Nits की है।

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Vivo T5X 5G Performance

Vivo T5X 5G फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 व IP69 रेटिंग दी गई है।

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Vivo T5X 5G RAM

Vivo T5X 5G को कंपनी ने 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB वेरिएंट्स में पेश किया है।

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Vivo T5X 5G Camera

Vivo T5X 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

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Vivo T5X 5G Battery

Vivo T5X 5G फोन में कंपनी ने 7200mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग दी गई है।

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Vivo T5X 5G Price

Vivo T5X 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 28,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप सस्ते में खरीद सकते हैं।

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Vivo T5X 5G Amazon Discount

Vivo T5X 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को आप अभी 22,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर 1,124 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। इसकी ईएमआई 791 रुपये से शुरू होती है।

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Vivo T5X 5G Flipkart Discount

Vivo T5X 5G के Flipkart डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को यहां से भी आप 22,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर आपको 809 रुपये की ईएमआई का ऑप्शन मिल रहा है।