Published By: Manisha | Published: Jan 26, 2026, 02:10 PM (IST)
Amazfit Active Max स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। यह कंपनी की लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। यह वॉच 1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। डिस्प्ले में कंपनी ने 2.5D tempered glass दिया है। इसके अलावा, वॉच में एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग मिलती है। इसमें कई फिटनेस व लाइफस्टाइल फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने इसमें BT कॉलिंग सपोर्ट दिया है। वॉच की बैटरी 658mAh की है, जो कि सिंगल चार्ज पर 25 दिन तक चलती है। आइए जानते हैं वॉच की कीमत और खूबियों से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Amazon Great Indian Festival 2025: प्रीमियम स्मार्टवॉच को सस्ते में खरीदने का मौका, 10 हजार से कम में खरीदें
कंपनी ने Amazfit Active Max को 15,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इस वॉच को आप Amazon और कंपनी की साइट के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: Amazfit लाया मजबूत बॉडी वाली रग्ड स्मार्टवॉच, GPS के साथ मिलेंगे 180 स्पोर्ट्स मोड
A bold 1.5” AMOLED display, battery life that stretches up to 25 days, and training tools that guide your effort—without overdoing it.#ActiveMax #SmartTraining #EverydayProgress pic.twitter.com/FxDCcfdWrQ और पढें: Amazfit Balance 2 और Helio Strap से उठा पर्दा, हेल्थ फीचर्स के साथ मिलेंगे 200 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड
— Amazfit India (@AmazfitIN) January 25, 2026
कंपनी ने Amazfit Active Max को 1.5 इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ पेश किया है। इस डिस्प्ले में 480 x 480 रेजलूशन दिया है। वहीं, डिस्प्ले में 3000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलती है। यह वॉच 2.5D tempered glass प्रोटेक्शन के साथ आती है, जिसमें एंटी-फिंगरप्रिंट कोटिंग मौजूद है। वॉच में कंपनी ने Aluminium alloy और polymer मटिरियल का इस्तेमाल किया है। पानी से बचाव के लिए कंपनी ने वॉच में 5 ATM रेटिंग दी है।
वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिलता है, जिसमें बिल्ट-इन स्पीकर व माइक की सुविधा भी मिलती है।। इसके अलावा, वॉच ZeppOS 5 पर काम करता है। वॉच में 658mAh की बैटरी दी गई है। सिंगल चार्ज पर यह वॉच 25 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करता है। हैवी इस्तेमाल पर वॉच 13 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। वहीं, GPS सपोर्ट के साथ इसका इस्तेमाल 64 घंटे तक किया जा सकता है।
इस स्मार्टवॉच में 170 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, Zepp Coach, ऑफलाइन मैप, SpO₂, sleep, stress tracking और BioCharge energy जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस वॉच में आपको 400 से भी ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस की सुविधा मौजूद है।
