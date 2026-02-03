comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Xiaomi Pad Mini 2 Redmi K Pad 2 Tipped For 2026 Launch Display Flagship Performance Leak Report

Redmi K Pad 2 के लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स, मिल सकता है दमदार चिपसेट और ये खास स्पीकर्स

Xiaomi टैबलेट सेगमेंट में कुछ नया लॉन्च करने की तैयारी में है। Redmi K Pad 2 को लेकर लीक हुई जानकारी से संकेत मिलते हैं कि इसमें दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डिस्प्ले और पावरफुल स्पीकर्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 03, 2026, 04:42 PM (IST)

Redmi Pad Pro
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Xiaomi एक बार फिर टैबलेट मार्केट में कुछ नया लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 2026 के First Half में एक नया कॉम्पैक्ट लेकिन हाई-परफॉर्मेंस टैबलेट लॉन्च कर सकती है, जिसे चीन में Redmi K Pad 2 या फिर ग्लोबल मार्केट में Xiaomi Pad Mini 2 के नाम से पेश किया जा सकता है। यह टैबलेट खास उन यूजर्स के लिए लाया जा रहा है जो छोटे साइज में फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस चाहते हैं। माना जा रहा है कि यह डिवाइस पिछले साल लॉन्च हुए Redmi K Pad का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे बाद में इंटरनेशनल मार्केट में रीब्रांड किया गया था।

डिस्प्ले और बैटरी

Digital Chat Station on Weibo की जानकारी के अनुसार, Redmi K Pad 2 में 8.8-inch का कस्टम LCD डिस्प्ले मिल सकता है, जो 3K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, यानी गेमिंग और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ होगा। डिस्प्ले क्वालिटी को देखते हुए यह टैबलेट गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी शानदार साबित हो सकता है। इसके अलावा इस बार बैटरी में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें 9000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो पुराने मॉडल की 7500mAh बैटरी से काफी ज्यादा है। इससे लंबे समय तक इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं होगी।

कौन-सा चिपसेट मिल सकता है

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi K Pad 2 में MediaTek Dimensity 9500 SoC दिए जाने की संभावना है, जो MediaTek का आने वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर माना जा रहा है। यही चिपसेट Xiaomi के अपकमिंग हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ टैबलेट में बेहतर कूलिंग सिस्टम, डुअल X-axis वाइब्रेशन मोटर्स और दमदार हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस टैबलेट में Bose-tuned डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए जा सकते हैं, जिससे ऑडियो क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

कितनी हो सकती है कीमत

अगर लॉन्च स्ट्रैटेजी की बात करें तो Redmi K Pad 2 पहले चीन में लॉन्च हो सकता है और बाद में इसे ग्लोबल मार्केट में Xiaomi Pad Mini 2 के नाम से पेश किया जा सकता है। पिछला Redmi K Pad चीन में CNY 2,799 यानी करीब 33,000 रुपये की शुरुआती कीमत में आया था। नए मॉडल की कीमत भी इसी रेंज में रहने की उम्मीद है।