Xiaomi 17T की कीमत लॉन्च से पहले लीक, लॉन्च टाइमलाइन भी आई सामने

Xiaomi ने हाल ही में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra को भारत में लॉन्च किया था। इन दोनों फोन को फ्लैगशिप सेगमेंट में लाया गया है। दोनों में दमदार कैमरा से लेकर पावरफुल प्रोसेसर तक दिया गया है। अब कंपनी इस लाइनअप में नए फोन Xiaomi 17T को जोड़ने की तैयारी में लग गई है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। इनसे डिवाइस में मिलने वाले फीचर्स का पता चला है। इस कड़ी में एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिससे संभावित लॉन्चिंग और प्राइसिंग की जानकारी मिली है। और पढें: Xiaomi 17T की लॉन्च टाइमलाइन लीक, जानें कब हो सकती है भारत में एंट्री

कब होगा लॉन्च और कितनी होगी कीमत ?

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि टिप्स्टर Debayan Roy ने Xiaomi 17T की लॉन्चिंग और कीमत रिवील की है। टिप्स्टर का मानना है कि इस स्मार्टफोन को भारत में अगले 2 से 3 महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 55,000 रुपये के आसपास रखी जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक 17T की लॉन्चिंग या फिर कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है।

मिलेंगे ये फीचर्स

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो Xiaomi 17T को Leica द्वारा तैयार किए गए कैमरा सेटअप के साथ लाया जा सकता है। इसमें 50एमपी का प्राइमरी, 12एमपी का सेकेंडरी और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। इसके फ्रंट में 32एमपी का कैमरा मिलने की संभावना है।

स्मूथ फंक्शनिंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपकमिंग फोन में MediaTek Dimensity 8500 चिपसेट और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इस हैंडसेट में 6500mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसको 67 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है।

डिस्प्ले

शाओमी 17टी स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज होगा। इसके बेजल भी पतले हो सकते हैं। इसके साथ फोन में AI फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

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अन्य डिटेल

डेटा को सुरक्षित रखने के लिए स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फंक्शन दिया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।