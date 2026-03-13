Xiaomi 17 Series पर Early Bird Sale शुरू, मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट

Xiaomi ने भारत में अपनी नई Xiaomi 17 Series के लिए Early Bird Sale शुरू कर दी है। इस खास सेल के जरिए ग्राहक कंपनी के नए स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स और बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस सीरीज में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक इन ऑफर्स के साथ ग्राहकों को कुल मिलाकर लगभग 29,999 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। यह Early Bird ऑफर 13 मार्च से 17 मार्च तक उपलब्ध रहेगा, जबकि इन फोनों की ओपन सेल 18 मार्च से शुरू होगी। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra भारत में हुए लॉन्च, जानिए फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ

Xiaomi 17 में Early Bird ऑफर के फायदे

सबसे पहले बात करें Xiaomi 17 की तो इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 89,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है, जबकि 512GB वेरिएंट 99,999 रुपये में आता है, लेकिन Early Bird ऑफर के दौरान कंपनी 512GB वेरिएंट को 256GB की कीमत पर दे रही है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को लगभग 10,000 रुपये का फ्री स्टोरेज अपग्रेड मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी फोन के साथ फोन डैमेज प्रोटेक्शन प्लान भी दे रही है जिसकी कीमत करीब 9999 रुपये बताई गई है। यह प्लान फोन को Accidental Damage से सुरक्षा देता है। अगर इन दोनों फायदों को जोड़ दिया जाए तो Xiaomi 17 खरीदने वाले ग्राहकों को करीब 19,999 रुपये तक का कुल लाभ मिल सकता है। और पढें: Xiaomi 17 Series की ग्लोबल लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

Xiaomi 17 Ultra के खरीदारों के लिए खास ऑफर्स

अब बात करें प्रीमियम मॉडल Xiaomi 17 Ultra की, जिसे कंपनी ने हाई-एंड सेगमेंट में पेश किया है। इस फोन के 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की लॉन्च कीमत 1,49,999 रुपये रखी गई है, लेकिन Early Bird ऑफर के तहत SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत करीब 1,29,999 रुपये रह जाती है। इसके अलावा शुरुआती खरीदारों को कंपनी की ओर से Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro भी दिया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 19,999 रुपये बताई गई है। बैंक डिस्काउंट और इस कैमरा किट को मिलाकर कुल ऑफर वैल्यू करीब 29,999 रुपये तक पहुंच सकती है। और पढें: Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्चिंग से पहले नए कलर्स हुई लीक, मिल सकते हैं ये फीचर्स, रिपोर्ट्स में हुआ खुलास

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अतिरिक्त पार्टनर बेनिफिट्स भी इस सेल में मिलेंगे

इन ऑफर्स के अलावा कंपनी ने कुछ अतिरिक्त पार्टनर बेनिफिट्स भी शामिल किए हैं। इनमें ‘Spotify Premium, YouTube Premium और Google के AI Pro जैसे सब्सक्रिप्शन शामिल हैं, साथ ही टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio के कुछ खास फायदे भी दिए जा रहे हैं। कंपनी के अनुसार इन सभी पार्टनर ऑफर्स की कुल कीमत लगभग 31,500 रुपये तक हो सकती है।