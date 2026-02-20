Xiaomi 17 Series की ग्लोबल लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, मिल सकते हैं ये खास फीचर्स

Xiaomi ने अपनी नई फ्लैगशिप Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्च की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है। कंपनी ने बताया है कि यह सीरीज 28 फरवरी को स्पेन के बार्सिलोना शहर में आयोजित एक इवेंट के दौरान पेश की जाएगी। लॉन्च से पहले जारी किए गए टीजर पोस्टर में खासतौर पर Xiaomi 17 Ultra का ‘Starry Green’ कलर वेरिएंट दिखाई दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि इस बार कंपनी अपने प्रीमियम मॉडल पर ज्यादा फोकस कर रही है, हालांकि कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ग्लोबल मार्केट में कौन-कौन से मॉडल उतारे जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra दोनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश किए जाएंगे। और पढें: Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra की भारतीय कीमत ऑनलाइन लीक, महंगाई में iPhone 17 को देंगे टक्कर

क्या हैं लीक फीचर्स

Xiaomi 17 Series का स्टैंडर्ड मॉडल पहले ही चीन में सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा चुका है, जहां इसे Pro और Pro Max वेरिएंट के साथ पेश किया गया था, वहीं Ultra मॉडल को दिसंबर में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इन मॉडलों को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले कई अहम जानकारियां ऑनलाइन लीक हो चुकी हैं, जिनमें कीमत, स्टोरेज वेरिएंट और कलर ऑप्शन शामिल हैं। खास बात यह है कि Xiaomi 17 Ultra हाल ही में बेंचमार्किंग साइट Geekbench पर भी देखा गया, जिससे इसके पावरफुल प्रोसेसर और हाई-एंड परफॉर्मेंस का संकेत मिलता है। और पढें: Xiaomi 18 और Vivo X500 के फीचर्स को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, लॉन्च से पहले लीक में सामने आई जानकारी

मिलेगी 24 महीने की खास वारंटी और फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट

कंपनी की वेबसाइट पर बनाए गए एक खास पेज से यह भी पता चला है कि Xiaomi 17 Series खरीदने वाले ग्राहकों को 24 महीने का ‘Quality Assurance Plan’ दिया जाएगा। इसके साथ पहले छह महीनों के भीतर एक बार मुफ्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं वारंटी अवधि के दौरान अगर फोन में कोई दिक्कत आती है और वह वारंटी से बाहर भी हो तो ग्राहकों को लेबर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह ऑफर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदते समय अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं। और पढें: Xiaomi 17 Series के ग्लोबल लॉन्चिंग से पहले नए कलर्स हुई लीक, मिल सकते हैं ये फीचर्स, रिपोर्ट्स में हुआ खुलास

Add Techlusive as a Preferred Source

कितनी हो सकती है कीमत

कीमत की बात करें तो Xiaomi 17 के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत करीब 999 यूरो (लगभग 1,07,000 रुपये) बताई जा रही है, जबकि 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत करीब 1099 यूरो (करीब 1,18,000 रुपये) हो सकती है। यह फोन ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर्स में आ सकता है। वहीं Xiaomi 17 Ultra के 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत लगभग 1499 यूरो (करीब 1,61,000 रुपये) और 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत करीब 1699 यूरो (करीब 1,83,000 रुपये) बताई जा रही है। भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि Xiaomi 17 की कीमत करीब 80,000 रुपये और Ultra मॉडल की कीमत लगभग 1,25,000 रुपये हो सकती है।