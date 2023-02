Xiaomi 13 Series को हाल में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। इसे पिछले साल दिसंबर में चीन में लॉन्च किया गया था। भारत में भी जल्द कंपनी Xiaomi 13 Pro की घोषणा करने वाली है। इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर पेज लाइव कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी फोन की कीमत अनाउंस नहीं की है। शाओमी आज यानी 28 फरवरी को भारत में इसकी कीमत की घोषणा करने वाली है। हलांकि, इससे पहले ही Xiaomi 13 Pro की भारतीय कीमत लीक हो गई है। साथ ही स्टोरेज ऑप्शन भी टिप हुए हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - Xiaomi 13 Pro First Look: शाओमी ने भारत में लॉन्च किया जबरदस्त कैमरे वाला स्मार्टफोन, जानें मिलने वाले फीचर्स

Xiaomi 13 Pro Price in India

उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आज 12 बजे Xiaomi 13 Pro की भारत में कीमत अनाउंस करेगी। इससे पहले Tipster Paras Guglani ने भारत में फोन के वेरिएंट और कीमत लीक की है। टिप्स्टर के मुताबिक, Xiaomi 13 Pro को भारतीय बाजार में केवल एक ही वेरिएंट में लाया जाएगा। इसमें 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज मिलेगा। फोन की कीमत 79,999 रुपये हो सकती है। यह कीमत बैंक ऑफर के साथ साथ होगी। बिना बैंक ऑफर के फोन की कीमत अधिक होने की उम्मीद है। Also Read - Xiaomi 13 Pro भारत में हुआ लॉन्च, 120W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा दमदार कैमरा

फोन के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो शाओमी के इस फोन में 6.73 इंच वाला LTPO E6 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सैंपलिंग रेट 240Hz और पीक ब्राइटनेस 1200 nits है। फोन में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही यह 12GB तक LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.0 तक स्टोरेज दिया गया है। डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus के साथ आता है। Also Read - Xiaomi 13 Pro भारत में आज होगा लॉन्च, जानें कब और कहां देखें इवेंट का लाइवस्ट्रीम

डिवाइस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। फोन में 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह 32MP के फ्रंट कैमरे के साथ आता है।

यह Android 13 पर बेस्ड MIUI 14 पर रन करता है। इसके अलावा भी स्मार्टफोन में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं।