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क्या है फिल्मों में दिखाया जाने वाला Burner Phone? कैसे है यह आम फोन से अलग

Burner Phone का इस्तेमाल शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है। इससे प्राइवेसी बनी रहती है और डेटा कहीं लीक नहीं होता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें।

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Apr 27, 2026, 12:54 PM (IST)

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अक्सर मूवी और वेब सीरीज में क्रिमिनल्स को गैरकानूनी काम के लिए Burner Phone इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। जाहिर है कि आपने भी कभी न कभी किसी फिल्म या सीरीज में इस फोन का नाम सुना होगा और आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर यह डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है और आम फोन से कितना अलग है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस लेख में मिलने वाला है। हम आपको यहां बर्नर फोन की पूरी डिटेल आसान भाषा में देंगे, जिससे आप इस डिवाइस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

क्या है Burner Phone ?

बर्नर फोन को खासतौर पर प्राइवेसी बनाए रखने और अस्थायी कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इस्तेमाल के बाद इस डिवाइस को फेंका जाता है या फिर बदला जाता है। इसमें मौजूद डेटा लीक नहीं होता है और न ही इसे हैक किया जा सकता है।

यह फोन अनट्रेसेबल होता है। साधारण शब्दों में कहें, तो इस ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी कीमत आम फोन की तुलना में बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल प्राइवेसी बरकरार रखने, असली नंबर शेयर न करने, संवेदनशील मीटिंग और छोटी बातचीत के लिए करते हैं।

कैसे करता है बर्नर फोन काम ?

बर्नर फोन एक साधारण फीचर फोन की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल अस्थायी रूप से करने के बाद इसे तोड़ दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। इसे शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सिर्फ कॉलिंग, मैसेज और लिमिटेड वेब-ब्राउजिंग की सुविधा मिलती है। इसके लिए सिम कार्ड लगाना पड़ता है।

क्यों किया जाता है ऐसे फोन का इस्तेमाल ?

बर्नर फोन का इस्तेमाल यात्रा करने से लेकर गोपनिय कार्य करने तक के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से यूजर का निजी नंबर पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और स्पैम मैसेज व कॉल से भी छुटकारा मिलता है। कुल मिलाकर कहें, तो इससे गोपनियता बनी रहती है और अहम जानकारी बाहर नहीं जाती है।

भारत में बर्नर फोन यूज करना बहुत कठिन है, क्योंकि सिम कार्ड यूज करने के लिए अपनी पहचान का प्रमाण देना पड़ता है। इसके लिए आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। यदि कोई फेक डॉक्यूमेंट देकर इसका उपयोग करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

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कैसे है आम फोन से अलग ?

बर्नर फोन आम डिवाइस से बहुत अलग होता है। इसका इस्तेमाल कम समय के लिए किया जाता है, जबकि नॉर्मल फोन का यूज लंबे समय तक किया जाता है। बर्नर फोन में आम फोन की तरह ऐप और एआई जैसे एडवांस फीचर्स नहीं मिलते हैं।