Vivo X300 Ultra और X300 FE जल्द भारत में होंगे लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Vivo X300 Ultra कंपनी का अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन है। इस फोन को सबसे पहले MWC 2026 में शोकेस किया गया। इसके बाद डिवाइस को Vivo X300s के साथ चीन में पेश किया गया। अब कंपनी ने एक्स 300 अल्ट्रा और एक्स 300 एफई की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म की है। दोनों हैंडसेट की माक्रो साइट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हो गई हैं। हालांकि, अभी तक दोनों की लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है। और पढें: Vivo X300 Ultra और Vivo X300s फोन 200MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स

Vivo X300 Ultra और Vivo X300 FE के लेंडिंग पेज को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जिसमें दोनों डिवाइस के जल्द लॉन्च होने की बात कही गई है। ये पेज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर भी एक्टिव हो चुके हैं। इनमें देखा जा सकता है कि दोनों फोन का डिजाइन चाइना वेरिएंट के समान है। और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन्स का हुआ खुलासा, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

मिलेगी Converter किट

माइक्रो साइट में देखा जा सकता है कि वीवो एक्स 300 अल्ट्रा एक्सटर्नल टेलीफोटो Converter किट के साथ मौजूद है। इस डिवाइस में Zeiss द्वारा तैयार किया गया कैमरा दिया गया है। इसका कैमरा मॉड्यूल गोल आकार का है। एक्स 300 एफई में Pill-शेप वाला कैमरा सेटअप दिया गया है। इसे ग्रीन कलर में उपलब्ध कराया गया है। और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले कैमरा फीचर्स हुए लीक, जानें क्या होगा खास

एक्स 300 अल्ट्रा में मिलेंगे ये फीचर्स

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा 6600mAh बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है। इस फोन में 6.82 इंच का 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इस पर सुरक्षा के लिए Armor Glass लगाया गया है। फोटो के लिए फोन में 200MP का कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

यह फोन 90 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट के साथ-साथ 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया है। साथ ही, स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

ऐसे हैं एक्स 300 एफई के स्पेसिफिकेशन

वीवो एक्स 300 एफई Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 6.31 इंच का एलटीपीओ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2640 x 1216 पिक्सल और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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फोटोग्राफी करने के लिए कंपनी ने 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जबकि सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा मिलता है। इस फोन की बैटरी 6500mAh की है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।