Vivo V70 FE फोन 200MP कैमरा के साथ जल्द होगा लॉन्च, फीचर्स लीक

Vivo V70 FE फोन जल्द ही मार्केट में दस्तक देने वाला है। इस फोन के फीचर्स ऑनलाइन लीक हो गए है। यह फोन 200Mp कैमरा के साथ दस्तक देने वाला है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 23, 2026, 05:26 PM (IST)

Vivo V70 सीरीज भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज के तहत कंपनी Vivo V70 और Vivo V70 Elite भारतीय मार्केट में दस्तक दे चुकी है। हालांकि, लीक रिपोर्ट की मानें तो कंपनी इन दो फोन तक सीमित नहीं रहने वाली। जल्द ही कंपनी इस सीरीज के तहत नया फोन Vivo V70 FE लेकर आने वाली है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में फोन का डिजाइन, फीचर्स व लॉन्च से जुड़ी जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो यह फोन 200MP प्राइमरी कैमरा के साथ आने वाला है। कंपनी इस फोन के साथ 5 साल तक OS व 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करने वाली है। आइए जानते हैं डिटेल्स। news और पढें: Vivo T4 Lite 5G को 414 रुपये हर महीने देकर घर लाने का मौका, 6000mAh बैटरी फोन पर Amazon लाया सुपर Discount

PassionateGeekz.com X हैंडल के जरिए Vivo V70 FE स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी सामने आई है। पोस्ट में फोन के रेंडर्स, डिजाइन व फीचर्स लीक किए हैं। साथ ही फोन की लॉन्च डेट रिवील की गई है, जो कि 28 फरवरी है। यह कथित लॉन्च डेट इंडोनेशिया की है। हालांकि, कंपनी इस फोन को भारत में भी पेश कर सकती है। news और पढें: खुशखबरी! 10,000 रुपये सस्ता हुआ Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा-16GB RAM जैसे 1 नंबर फीचर्स

Vivo V70 FE leak specs and design

Vivo V70 FE के रेंडर्स की बात करें, को यह फोन Muse Purple, Ocean Blue और Titanium Silver कलर ऑप्शन में पेश किया जाने वाला है। लीक फीचर्स पर नजर डालें, तो वीवो के फोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB + 256GB स्टोरेज और 8GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68+ IP69 रेटिंग मिलती है। कंपनी इस फोन के साथ 5 साल तक का OS अपडेट्स प्रोवाइड करेगी। वहीं, सिक्योरिटी पैच अपडेट 6 साल तक के लिए उपलब्ध होंगे।