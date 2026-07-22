6500mAh बैटरी वाले Vivo फोन की पहली सेल, मिलेगा 2425 रुपये का डिस्काउंट

Vivo T5 Lite 5G की पहली सेल आज है। यह फर्स्ट सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। इस दौरान फोन को किफायती EMI और डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। अब टॉप स्पेक्स पर नजर डालें, तो मोबाइल फोन में 256GB तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें 50MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6500mAh की है, जो 44 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। और पढें: Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर होगी सेल

Vivo T5 Lite 5G Price and Offers

वीवो ने इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन 4GB+128GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB स्टोरेज में पेश किया गया है। इनकी कीमत 19,999 रुपये, 21,999 रुपये और 24,999 रुपये है। इस पर 2425 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 17,900 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। और पढें: Vivo T5X 5G को मात्र 932 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 7200mAh बैटरी वाले फोन Amazon-Flipkart की डील ने मचाया हंगामा

Vivo T5 Lite 5G Specifications

वीवो टी5 लाइट 5जी Android 16 बेस्ड Origin OS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है। इसकी रैम 6 जीबी तक है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

इस स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी और 0.08MP का सेकेंडरी लेंस दिया गया है। इसका अपर्चर f/3.0 है। इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है।

बैटरी

इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसे 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसे IP65 की रेटिंग और MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है। यानी कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।

अन्य डिटेल

पावर और परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। इसकी डायमेंशन 167.4× 77.1 × 8.39mm और वजन 209 ग्राम है।

इससे मिलेगी कड़ी टक्कर

भारतीय बाजार में वीवो टी5 लाइट 5जी को Realme P4R 5G से जोरदार टक्कर मिलेगी। इस डिवाइस की बात करें, तो इसकी कीमत 19,499 रुपये से शुरू होती है। इसमें 8000एमएएच की बैटरी मिलती है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 6nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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इस फोन में 50MP का बैक और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही, Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसे IP65 की रेटिंग दी गई है। इसकी डायमेंशन 166.47×77.23×8.88mm और वजन 224 ग्राम है।