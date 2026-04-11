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Upcoming Smartphones Next Week: अगले हफ्ते इन धाकड़ फोन से उठेगा पर्दा, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Upcoming Smartphones Next Week: स्मार्टफोन लवर्स के लिए अगला हफ्ता बेहद खास होने वाला है, क्योंकि Vivo से लेकर OPPO तक के कई धाकड़ स्मार्टफोन भारतीय बाजार में दस्तक देने वाले हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 11, 2026, 11:16 AM (IST)

Vivo T5 Pro 5G

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Upcoming Smartphones Next Week: अप्रैल की शुरुआत में कई शानदार स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। अब इस महीने का तीसरा हफ्ता आने वाला है, जिसमें Vivo से लेकर Oppo तक के कई डिवाइस आने वाले हैं, जिनमें जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। इनके आने से बाजार में कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा। आइए इन अपकमिंग स्मार्टफोन पर डालते हैं एक नजर… news और पढें: OPPO के प्रीमियम फोन पर मिल रहा 6800 का Discount, सस्ते में मिलेगा 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी

Vivo T5 Pro 5G

वीवो टी5 प्रो 5जी अगले सप्ताह 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके साथ फोन में 9020mAh की जंबो बैटरी भी दी जाएगी। इसमें 50MP कैमरा और 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज भी मिल सकती है। यह डिवाइस ग्राहकों के लिए कॉस्मिक ब्लैक और ग्लेशियर ब्लू कलर में अवेलेबल होगा। news और पढें: Infinix Note 60 Pro इस तारीख को होगा लॉन्च, कंपनी ने कलर ऑप्शन और फीचर्स किए कंफर्म

OPPO F33 सीसीज

ओप्पो एफ33 सीरीज 15 अप्रैल 2026 को भारत में लॉन्च होने वाली है। इस लाइनअप के तहत OPPO F33 और OPPO F33 Pro को उतारा जा सकता है। इन दोनों स्मार्टफोन को IP69K रेटिंग मिलेगी। इन हैंडसेट में फोटोग्राफी के लिीए 50MP का कैमरा दिया जा सकता है। यूजर्स की सुविधा के लिए AI फीचर्स मिल सकते हैं। सीरीज की कीमत मिड रेंज में रखी जाने की संभावना है।

Infinix Note 60 Pro

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन से 13 अप्रैल को पर्दा उठने वाला है। इस डिवाइस को Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 120FPS वाले डिस्प्ले के साथ लाया जाना है, जिससे यूजर्स को बेहतर गेमिंग का अनुभव मिलेगा। इसके साथ फोन के बैक पैनल में Active Matrix स्क्रीन मिलेगी, जिसमें कस्टामाइज LED लगी है।

Realme Narzo 100 Lite

रियलमी नार्जो 100 लाइट कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन है, जो 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ आने वाला है। इस फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। साथ में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट भी दी जाएगी। इसकी कीमत मिड रेंज में होगी। इसे 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा।

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Redmi A7 Pro

रेडमी का यह स्मार्टफोन 13 अप्रैल को भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6300mAh की बैटरी मिलेगी, जिससे यह लंबे समय तक काम करेगा। इसमें 6.9 इंच की स्क्रीन के साथ Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा।