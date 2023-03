Tecno कंपनी ने हाल ही में Tecno Spark 10 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की थी। इस सीरीज में Tecno Spark 10, Tecno Spark 10C, Tecno Spark 10 5G और Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन शामिल थे। वहीं, अब जल्द ही इस सीरीज के फोन को भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। कहा जा रहा है कि इस सीरीज के तहत सबसे पहले Tecno Spark 10 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Tecno Spark 10 5G, Tecno Spark 10 और Tecno Spark 10C जल्द होंगे लॉन्च, कंपनी ने दी जानकारी

Tecno India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Tecno Spark 10 सीरीज की लॉन्चिंग टीज की है। आज कंपनी ने Tecno Spark 10 Universe नाम से टेक्नो 10 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म की है। ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि इस सीरीज को लॉन्च होने में 3 दिन बचे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि यह सीरीज 23 मार्च को भारत में दस्तक देने को तैयार है। Also Read - Tecno Spark 10 Pro जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च, मिलेगा 32MP सेल्फी कैमरा

Attention all earthlings!

Spark 10 Universe has landed and it’s time to level up your phone game.

Buckle up, because in just 3 days, the first star is launching and it’s going to be out of this world! 🚀🌟 #Tecno #Spark10Universe #NewLaunch #MakeItBig pic.twitter.com/STXJUsqWsB

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 20, 2023