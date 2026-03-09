Smartphones Sale in India Next Week: अगर आप अपने लिए या फिर अपने किसी खास के लिए नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्च का यह हफ्ता आपके लिए काफी खास रहने वाला है। इस हफ्ते कई स्मार्टफोन की सेल भारत में शुरू होने जा रही है, जिसमें iPhone व Nothing जैसे ब्रांड्स के फोन शामिल हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट। और पढें: Flipkart Big Saving Days Sale: iPhone 17e, iPhone 17 और iPhone 16 की कीमतें हुई धड़ाम, सस्ते में लाएं घर

Realme NARZO Power 5G

Realme NARZO Power 5G स्मार्टफोन की सेल भारत में 10 मार्च से शुरू हो रही है। इस फोन को पिछले हफ्ते ही भारत में 10001mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था। फोन की कीमत 27,999 रुपये से शुरू होती है। सेल के दौरान ऑफर में इसे 23,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G प्रोसेसर, 50MP कैमरा व 10001mAh की बैटरी दी गई है। और पढें: Realme C83 5G हुआ भारत में लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

iPhone 17e

iPhone 17e की सेल भारत में 11 मार्च से शुरू होगी। इस फोन की कीमत 64,900 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 17ई में 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन A19 चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का कैमरा मिलता है। यह फोन सिंगल चार्ज पर 26 घंटे तक चलता है। और पढें: iPhone 17e की सेल से पहले iPhone 16e हुआ सस्ता, Amazon की डील ने मचाई धूम

Ai+ Pulse 2

Ai+ Pulse 2 की कीमत 5999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसकी सेल भी 11 मार्च से उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है।

Nothing Phone 4a

Nothing Phone 4a की सेल 13 मार्च से शुरू होने वाली है। फोन की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होगी। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा मौजूद है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Moto Edge 70 Fusion

Moto Edge 70 Fusion फोन की सेल 12 मार्च से शुरू होगी। फोन की कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन मे 50MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है।